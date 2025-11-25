خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: خراسان جنوبی از دیرباز به عنوان دیاری فرهنگی و ولایت‌مدار بوده که در خط اول جبهه اقدامات انسان‌دوستانه است.

جوانان انقلابی و بسیجی این سرزمین، با قلبی مالامال از عشق به میهن و ارادتی بی‌شائبه به فرامین رهبر معظم انقلاب، همواره در صف مقدم خدمت‌رسانی به مردم این دیار ایستاده‌اند.

آن‌ها در قالب گروه‌های جهادی، با دستان پرتلاش خود، غبار محرومیت را از چهره روستاها و مناطق کمتر برخوردار می‌زدایند.

در بسیج محلات، با همتی والا و روحیه‌ای جهادی، امنیت و آرامش را برای همسایگان به ارمغان می‌آورند و در پایگاه‌های محلی مساجد، با تکیه بر ایمان و همدلی، پناهگاه و مرجعی برای حل مشکلات و نیازهای مردم هستند.

این جوانان، با بصیرت و ولایت‌مداری، پرچم پرافتخار خدمت را بر دوش کشیده و ثابت کرده‌اند که خراسان جنوبی، همواره مهد دلیرمردان و زنانی است که سربلندی ایران اسلامی را سرلوحه تمام اقدامات خود قرار داده‌اند.

حتی جوانان پرشور دهه هشتادی، که تازه پا به عرصه جوانی گذاشته‌اند، پای درس انقلاب نشسته و آموزه‌های ایثار، ولایت‌مداری و خدمت را با جان و دل می‌آموزند. این نسل نو، دوشادوش پیشکسوتان، به روستاها و محلات می‌روند، دست یاری به نیازمندان می‌دهند و ثابت می‌کنند که مشعل خدمت و وفاداری به آرمان‌های انقلاب، از نسل پیش به نسل امروز رسیده و همچنان فروزان است.

پای صحبت چند فعال فرهنگی و بسیجی می‌نشینم تا از خدمات ارائه شده به جامعه هدف سخن بگویند و اهداف‌شان در مسیر خدمت‌رسانی را به رشته تحریر درآوریم.

روایتی از پایگاهی در دل محله

در دل محله کارگران بیرجند، پایگاهی بسیجی نه به عنوان نهادی دور از دسترس، که به عنوان چراغی روشن در دل جامعه تبدیل شده است. پایگاه بسیج ثارالله مسجد صدیقه طاهره (س)، باور دارد که رسالت بسیج، بودن در کنار مردم و برای مردم است. آنها با شش قرارگاه تخصصی خود، از تربیت نسل نوجوان تا امنیت محله، از رفع مایحتاج معیشتی تا نشاط و سلامت، چتر خدمات خود را بر سر تمامی اهالی گسترانده‌اند.

محسن مهربانی، فرمانده پایگاه بسیج ثارالله مسجد حضرت صدیقه طاهره (س) محله کارگران بیرجند در گفتگو با خبرنگهر مهر بیان کرد: در مسجد صدیقه طاهره (س)، با تشکیل محلات اسلامی، هیئت‌های اندیشه‌ورز و شورای تحول محله، فعالیت‌ها به‌صورت مردمی و در کف میدان محله اجرا می‌شود.

وی افزود: این پایگاه دارای شش قرارگاه تخصصی شامل «تعلیم و تربیت»، «فرهنگی و هنری»، «جهاد و سازندگی»، «دفاعی و آموزش مقاومت»، «تربیت بدنی» و «شورای اندیشه‌ورز و تحول محله» است.

بررسی عملکرد قرارگاه‌های تخصصی

مهربانی به عملکرد قرارگاه‌ها اشاره کرد و گفت: در قرارگاه تعلیم و تربیت، برنامه‌هایی مانند حلقه‌های صالحین، برنامه‌های تربیتی شبانه، محافل قرآنی و فعالیت‌های علمی-آموزشی برای نوجوانان و جوانان پیگیری می‌شود.

وی در مورد قرارگاه فرهنگی و هنری اظهار داشت: رسیدگی به امور شهدای محله، دیدار با خانواده‌های شهدا، اجرای برنامه‌های گروه سرود «مصباح» در سطح استانی و ملی، تشکیل هیئت نوجوانان و جوانان، اجرای طرح پیوند مسجد و مدرسه و ترویج فرهنگ شهادت از اهم برنامه‌های این قرارگاه است.

فرمانده پایگاه ثارالله درباره قرارگاه جهاد و سازندگی گفت: فعالیت گروه جهادی شهید استادی، راه‌اندازی بازارچه اقتصادی برای ۲۰ خانم سرپرست خانوار و اجرای کمک‌های مومنانه در مناسبت‌های مختلف در این قرارگاه انجام می‌شود.

وی قرارگاه دفاعی و آموزش مقاومت را چهارمین قرارگاه برشمرد و ادامه داد: گشت‌های رضویون و دسته‌های رزمی برای تأمین امنیت محله و همکاری با نیروی انتظامی و فراجا از فعالیت‌های این قرارگاه است.

مهربانی در مورد قرارگاه تربیت بدنی نیز تصریح کرد: پرورش قهرمانان در رشته‌های کاراته، فوتبال و فوتسال و اجرای ورزش‌های بومی و باستانی برای ارتقای سلامت و نشاط جامعه هدف، از برنامه‌های این قرارگاه است.

تحول محله‌ای با مشارکت مردمی

فرمانده پایگاه بسیج ثارالله درباره قرارگاه شورای اندیشه‌ورز و تحول محله نیز در گفتگو با خبرنگار مهر خاطرنشان کرد: اجرای برنامه‌های نوآورانه مردمی، پیگیری مشکلات محله از طریق میزهای خدمت و اجرای پروژه‌هایی مانند سنگ‌فرش محله و تکمیل خانه محله از اقدامات این قرارگاه است.

مهربانی در پایان تأکید کرد: این شش قرارگاه با همکاری شوراهای محله و بسیج، توانسته‌اند خدمات آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ملموسی را به مردم ارائه دهند که حضور موفق در نمایشگاه اسوه استانی، گواه این دستاوردها است.

گفتنی است، پایگاه بسیج ثارالله مسجد حضرت صدیقه طاهره (س) محله کارگران بیرجند، به عنوان پایگاه نمونه اسوه این شهرستان، در نمایشگاه استانی اسوه حضور یافت و دستاوردهای خود در حوزه فعالیت‌های محله‌محور را ارائه کرد.

روایت شکل‌گیری و فعالیت‌های گروه جهادی "مهدیاران"

داستان گروه جهادی «مهدیاران» به روزهایی بازمی‌گردد که چند جوان علاقه‌مند، با هدف خدمت‌رسانی به مناطق محروم، راهی روستاهای دوردست شدند. مناطقی که گاه کم‌ترین نشانه‌های امید نیز کمرنگ بود.

حجت کفاشی، مسئول این گروه، از نخستین بسته‌های غذایی، حضور در بحران سیل، و صبح‌هایی سخن می‌گوید که با لبخند کودکان یتیم آغاز می‌شد.

کفاشی درباره آغاز فعالیت‌ها بیان کرد: همه‌چیز از یک کانون فرهنگی–تبلیغی آغاز شد و سال ۹۴ مسیرمان رنگ و بوی جهادی گرفت و ارتباطمان با مردم قطع نشد.

وی افزود: در سال‌های ۹۶ و ۹۷، روند ثبت رسمی گروه آغاز شد و ابتدا با عنوان «سیل بصیر سازندگی» فعالیت خود را ثبت کردند و سپس تحت نظر کمیته امداد امام خمینی (ره) در قالب خیریه ادامه دادند.

به گفته کفاشی، نقطه عطف فعالیت این گروه سال ۹۹ بود که در مسابقه ملی گروه‌های جهادی ستاد اجرایی فرمان امام، از میان بیش از ۸۵ گروه کشور، «مهدیاران» به‌عنوان گروه برتر انتخاب شد و این موفقیت پس از حضور فعال در بحران‌هایی چون سیل سیستان و بلوچستان و گلستان رقم خورد.

فعالیت‌های بی حد و مرز مهد یاران

وی گفت: فعالیت‌های «مهدیاران» صرفاً به امداد در بحران‌ها محدود نشده است بسته‌های غذایی، پویش لباس گرم زمستانی، تهیه بسته‌های مناسبتی مانند شب یلدا، برگزاری جشن برای کودکان یتیم در مناطق مختلف از جمله طبس و مناطق مرزی، بخشی از اقدامات این گروه است.

کفاشی همچنین به اردوهای خاص اشاره کرد و گفت: برگزاری اردوی «آرایش و پیرایش» پس از دوران کرونا با حضور بیش از ۱۵ آرایشگر در روستاهای اطراف بیرجند و اجرای برنامه‌های ورزشی همچون فوتسال و بازی‌های محلی برای اهالی مناطق هدف از اقدامات انجام شده است.

وی بخش دیگری از فعالیت‌های گروه را «جهاد تبیین» عنوان کرد و گفت: از حدود یک سال و نیم پیش جلسات پرسش‌وپاسخ با نسل‌های Z و Alpha را آغاز کردیم و این نشست‌ها به‌صورت گفت‌وگو محور برگزار می‌شود تا دغدغه‌ها و شبهه‌ها به دور از فضای خشک سخنرانی بیان و بررسی شود.

کفاشی همچنین از برگزاری اردوی بزرگ این گروه در روزهای ۱۳ و ۱۴ آذرماه در شهرستان نهبندان خبر داد و افزود: این اردو شامل خدمات پزشکی و دندانپزشکی، برنامه‌های فرهنگی، مشاوره خانواده و کودک، فعالیت‌های ورزشی و طبخ غذای گرم خواهد بود.

مسئول گروه جهادی «مهدیاران» خاطرنشان کرد: اعضای این گروه جوانانی از دهه‌های ۶۰، ۷۰ و ۸۰ هستند که تنها هدفشان، گره‌گشایی از مشکلات مردم است. قصه مهدیاران با هر فصل، هر اردو و هر لبخند تازه ادامه دارد.

گسترش فرهنگ جهادی فراتر از مرزها با فعالیت گروه بین‌المللی «ناصرین»

گروه جهادی بین‌المللی «ناصرین» به سرپرستی یوسف ملایی، با مأموریت آموزش فرهنگ بسیجی و جهادی به دانشجویان بین‌المللی هم در تلاش است تا هسته‌های خدمت و مقاومت را در سراسر جهان ایجاد کند. این گروه که از سال ۱۴۰۰ فعالیت خود را آغاز کرده، ترکیبی از خدمت‌رسانی اجتماعی، آموزش عملی و توسعه ظرفیت‌های اقتصادی را در دستور کار دارد تا فرهنگ جهادی را فراتر از مرزها گسترش دهد.

یوسف ملایی، مسئول گروه جهادی بین‌المللی «ناصرین»، با اشاره به تاریخچه تأسیس این گروه اظهار داشت: گروه ناصرین در سال ۱۴۰۰ با الهام از فرهنگ جهادی و بسیجی و به یاد شهید ناصری پایه‌گذاری شد.

وی با بیان اینکه هدف اصلی ما انتقال فرهنگ جهادی به دانشجویان بین‌المللی است که در دانشگاه‌های خراسان جنوبی مشغول تحصیل هستند، افزود: این گروه جهادی با تمرکز بر دانشجویان خارجی از کشورهایی همچون افغانستان، نیجریه و چند کشور دیگر، تلاش می‌کند تا آن‌ها را در محیط اردوهای جهادی با مفاهیم عملی بسیجی و خدمت‌رسانی آشنا کند.

اهداف یک گروه جهادی

ملایی افزود: ما می‌خواهیم دانشجویان خارجی نه تنها با فرهنگ جهادی آشنا شوند، بلکه آن را تجربه کنند و در کشور خود هسته‌های خدمت و مقاومت ایجاد کند و این یک فرآیند آموزش عملی و اثرگذار است که می‌تواند به شکل‌گیری جریان‌های جهادی جهانی کمک کند.

وی با بیان اینکه از آغاز فعالیت تاکنون، گروه ناصرین چندین اردوی جهادی در شهرستان‌های نهبندان، بشرویه و بیرجند برگزار کرده است، افزود: این اردوها شامل کمک به خانواده‌های نیازمند، بازسازی اماکن عمومی و ارائه خدمات فرهنگی و آموزشی بوده است.

وی گفت: «در حال حاضر گروه ناصرین ۱۰ عضو فعال دارد، اما با هر اردو و توسعه فعالیت‌ها، تعداد اعضا افزایش می‌یابد.

پای فرامین رهبری

ملایی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در زمینه مسائل اقتصادی تصریح کرد: «سال جاری نیز به عنوان سال سرمایه‌گذاری برای تولید نامگذاری شده است.

سرپرست گروه جهادی بین‌المللی ناصرین اظهار داشت: ما تلاش داریم با راه‌اندازی کارگاه‌ها و پروژه‌های تولیدی، علاوه بر خدمت‌رسانی اجتماعی، در توسعه اقتصادی پایدار نیز نقش داشته باشیم و این اقدام نه تنها بخشی از خدمت جهادی است، بلکه به استقلال و توانمندی جوامع محلی نیز کمک می‌کند.

وی ادامه داد: گروه جهادی بین‌المللی ناصرین، علاوه بر فعالیت‌های داخلی، خدمات خود را به خارج از مرزها نیز گسترش داده است.

به گفته ملایی، تجربه کمک‌رسانی این گروه در زلزله افغانستان، نمونه‌ای از رویکرد فرامرزی آنان در گسترش فرهنگ جهادی است.

ظرفیت‌سازی برای خدمت رسانی

وی افزود: ما به دنبال ظرفیت‌سازی برای خدمت‌رسانی در کشورهای همسایه و اسلامی هستیم. هدف اصلی ما، جهانی کردن فرهنگ جهادی است تا دانش و تجربه‌های ما در خدمت توسعه و توانمندسازی جوامع مختلف قرار گیرد.

وی گفت: ترکیب سه محور اصلی فعالیت‌های این گروه شامل آموزش عملی به دانشجویان بین‌المللی، فعالیت‌های میدانی و خدمت‌رسانی اجتماعی و ایجاد ظرفیت‌های اقتصادی، نشان‌دهنده آن است که گروه ناصرین فراتر از یک گروه جهادی محلی عمل می‌کند.

ملایی اظهار داشت: این گروه تلاش دارد فرهنگ جهادی را به سطح جهانی برساند و با ایجاد شبکه‌های آموزشی و خدمت‌رسانی، هسته‌های مقاومتی و جهادی را در کشورهای مختلف شکل دهد.

وی بیان کرد: ما باور داریم فرهنگ جهادی محدود به یک منطقه یا کشور نیست و هنگامی که دانشجویان بین‌المللی با روحیه خدمت و جهاد آشنا شوند، این فرهنگ در جامعه خودشان هم نهادینه خواهد شد.

ملایی ادامه داد: هدف ما این است که نه تنها کمک‌رسانی کنیم، بلکه ظرفیت‌سازی کنیم تا فرهنگ خدمت و همدلی جهادی جهانی شود.