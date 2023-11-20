مسابقات قرآن بسیجیان در شاهرود برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قرآن عترت بسیج شرق استان سمنان بعد از ظهر دوشنبه با حضور قاریان و حافظان قرآن کریم و همزمان با هفته بسیج به همت دارالقرآن بسیج مقاومت تعلیم و تربیت و سپاه استان سمنان برگزار شد.
مسئول برگزاری مسابقات قرآن و عترت بسیج شرق استان سمنان در جمع خبرنگاران درباره این رقابتها، گفت: این مسابقات متقارن با آغاز هفته بسیج در ۱۶ رشته برگزار شد.
حجت الاسلام سید مهدی موسوی با بیان اینکه این رقابتها در دو بخش خواهران و برادران برگزار شد، تاکید کرد: در این رقابتها قاریان و حفاظ و مفسران قرآن کریم در دو رده سنی زیر ۱۶ سال و بالای ۱۶ سال با هم به رقابت پرداختند.
وی با بیان اینکه نفرات برتر این رقابتها به مسابقات استانی قرآن و عترت بسیج اعزام میشوند، افزود: امروز در مراسمی از نفرات برتر تقدیر به عمل آمد.
مسئول برگزاری مسابقات قرآن و عترت بسیج شرق استان سمنان گفت: در مجموع ۱۰۰ نفر در این دوره از رقابتها شرکت داشتند.
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