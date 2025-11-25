نماینده ولی‌ فقیه در خوزستان: حماسه اندیمشک نماد مقاومت ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، آئین بزرگداشت حماسه چهارم آذرماه ۱۳۶۵ اندیمشک صبح امروز سه‌شنبه با حضور حجت‌الاسلام سید محمدنبی موسوی‌فرد نماینده ولی فقیه در خوزستان و امام جمعه اهواز، جمعی از مسئولان و اقشار مختلف مردم در مصلای جمعه اندیمشک برگزار شد.

حجت‌الاسلام موسوی‌فرد در این مراسم ضمن توصیه به نوجوانان و جوانان برای انس بیشتر با شهدا اظهار کرد: شهدا راه صد ساله عرفان و معنویت را در یک شب پیمودند و در نزد خدا دارای جایگاه والا هستند. مقاومت مردم اندیمشک و تقدیم ۳۰۰ شهید و ۷۰۰ مجروح در روز چهارم آذر ۱۳۶۵ یکی از حماسه‌های ماندگار خوزستان است که در تاریخ دفاع مقدس ثبت شده است.

وی با بیان اینکه دوران دفاع مقدس یادآور نقش‌آفرینی نسل نوجوان و جوان کشور است، افزود: ۳۶ هزار رزمنده و ۶ هزار شهید دوران دفاع مقدس از میان دانش‌آموزان بودند و این نشان می‌دهد آینده‌سازان این سرزمین در سخت‌ترین میدان‌ها حاضر شدند.

نماینده ولی فقیه در خوزستان با تأکید بر آمادگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برای مقابله با هرگونه تهدید دشمنان گفت: نیروهای مقتدر ایران با پشتیبانی مردم، در برابر هرگونه ماجراجویی رژیم صهیونیستی آماده واکنش هستند و در صورت هرگونه تعرض، تمامی پایگاه‌های ناتو و رژیم صهیونیستی در تیررس پاسخ ایران قرار خواهند گرفت.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت همدلی میان مردم و مسئولان استان بیان کرد: حل مشکلات مردم نیازمند اتحاد، تعاون و همفکری است و باید روحیه ایستادگی و امید را در جامعه تقویت کرد. ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه اخیر دشمنان خود را مأیوس کرد و دشمن با مشاهده قدرت و انسجام ایران، شکست سنگینی را پذیرفت.

در ادامه مراسم، حجت‌الاسلام سید کمال موسوی امام جمعه اندیمشک ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این روز گفت: مردم اندیمشک در طول هشت سال دفاع مقدس با تقدیم بیش از یک‌هزار شهید، برگ زرینی از حماسه و ایثار را در تاریخ انقلاب اسلامی رقم زدند و حماسه ۴ آذر ۱۳۶۵ از درخشان‌ترین صحنه‌های مقاومت مردمی است.

در این مراسم پیام استاندار خوزستان به مناسبت گرامیداشت سالروز حماسه چهار آذر ۱۳۶۵ توسط فرماندار اندیمشک قرائت شد.

بر پایه اسناد تاریخی، حمله هوایی سنگین دشمن بعثی به اندیمشک در چهارم آذرماه ۱۳۶۵ از ساعت ۱۱:۴۵ تا ۱۳:۲۵ دقیقه ادامه داشت و یکی از طولانی‌ترین بمباران‌های دوران جنگ تحمیلی محسوب می‌شود. در این حمله ایستگاه و بخش تعمیرات راه‌آهن، بازار شهر، پادگان دوکوهه، سد و نیروگاه دز، اداره پست و مخابرات و مناطق مسکونی هدف قرار گرفتند که منجر به شهادت بیش از ۳۰۰ نفر و مجروحیت ۷۰۰ نفر شد.

در پی این حمله، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (رهبر معظم انقلاب) که در آن زمان رئیس‌جمهور کشور بودند، در سخنان خود ضمن محکومیت این جنایت فرمودند: «صدام در اندیمشک قصابی کرد».

ثبت رسمی روز چهارم آذرماه به عنوان «روز حماسه اندیمشک» در تقویم کشور، از مطالبات مردم این شهرستان است که همچنان از سوی مسئولان و خانواده‌های شهدا پیگیری می‌شود.