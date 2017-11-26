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۵ آذر ۱۳۹۶، ۸:۴۴

نماینده مردم اندیمشک در مجلس:

ثبت روز مقاومت مردم اندیمشک در تقویم پیگیری می شود

ثبت روز مقاومت مردم اندیمشک در تقویم پیگیری می شود

اهواز - نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی گفت: برای ثبت روز چهارم آذر تحت عنوان روز مقاومت مردم اندیمشک در تقویم ملی کشور پیگیری های متعددی در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون حسنوند شامگاه گذشته در آئین پاسداشت حماسه مقاومت و پایداری مردم اندیمشک در طولانی ترین بمباران هوایی دشمن بعثی عراق در چهارم آذرماه سال ۱۳۶۵ که در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: برای ثبت روز چهارم در تقویم ملی کشور تا کنون چهار جلسه با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شده است.

وی ادامه داد: این پیگیری ها از زمان وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز شد و تا امروز ادامه دارد و این در حالی است که متولی اولیه برای ثبت روز مقاومت مردم اندیمشک در تقویم ملی، این وزارتخانه است و خوشبختامه پیگیری های ما به نتایج قابل قبول هم رسیده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور، روز چهارم آذر به عنوان روز مقاومت مردم اندیمشک در پیوست تقویم آمده است و مرحله بعد تصویب این روز در شورای انقلاب فرهنگی است.

حسنوند با بیان اینکه برای ثبت روز مقاومت مردم اندیمشک در تقویم ملی کشور پیگیری متعدد و جدی در حال انجام است، گفت: ثبت چنین روزهایی می تواند در انتقال فرهنگ ایثار و شهادت دوران دفاع مقدس به نسل های دیگر موثر باشد.

نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: چهارم آذرماه سال ۱۳۶۵ متعلق به تمام کشور است و اگر این روز به عنوان روز مقاومت مردم اندیمشک عنوان می شود به این خاطر است که در زمان حمله به دلیل استراتژی بودن این شهر و پشتیبانی آن از جبهه های دفاع مقدس، رزمندگان زیادی از سراسر کشور حضور داشتند.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در چهارم آذرماه، دشمن اهداف مختلفی را دنبال می کرد و به همین دلیل بخش های مختلف شهر را با ۵۴ هواپیما به مدت یک ساعت و ۳۰ دقیقه بمباران کرد.

حسنوند با روایت جزییات این حمله هوایی دشمن بعثی و مقاومت مردم شهرستان اندیمشک، بیان کرد: پیکرهای شهدا در جای جای خیابان های شهر به چشم می خورد و وقتی از شهرهای مجاور برای کمک رسانی آمده بودند و انتقال اجساد شهدا شروع شد، تمام سردخانه های شهر از پیکر پاک شهدا پر شده بود.

کد مطلب 4155033

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