ثبت روز مقاومت مردم اندیمشک در تقویم پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون حسنوند شامگاه گذشته در آئین پاسداشت حماسه مقاومت و پایداری مردم اندیمشک در طولانی ترین بمباران هوایی دشمن بعثی عراق در چهارم آذرماه سال ۱۳۶۵ که در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: برای ثبت روز چهارم در تقویم ملی کشور تا کنون چهار جلسه با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شده است.

وی ادامه داد: این پیگیری ها از زمان وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز شد و تا امروز ادامه دارد و این در حالی است که متولی اولیه برای ثبت روز مقاومت مردم اندیمشک در تقویم ملی، این وزارتخانه است و خوشبختامه پیگیری های ما به نتایج قابل قبول هم رسیده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور، روز چهارم آذر به عنوان روز مقاومت مردم اندیمشک در پیوست تقویم آمده است و مرحله بعد تصویب این روز در شورای انقلاب فرهنگی است.

حسنوند با بیان اینکه برای ثبت روز مقاومت مردم اندیمشک در تقویم ملی کشور پیگیری متعدد و جدی در حال انجام است، گفت: ثبت چنین روزهایی می تواند در انتقال فرهنگ ایثار و شهادت دوران دفاع مقدس به نسل های دیگر موثر باشد.

نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: چهارم آذرماه سال ۱۳۶۵ متعلق به تمام کشور است و اگر این روز به عنوان روز مقاومت مردم اندیمشک عنوان می شود به این خاطر است که در زمان حمله به دلیل استراتژی بودن این شهر و پشتیبانی آن از جبهه های دفاع مقدس، رزمندگان زیادی از سراسر کشور حضور داشتند.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در چهارم آذرماه، دشمن اهداف مختلفی را دنبال می کرد و به همین دلیل بخش های مختلف شهر را با ۵۴ هواپیما به مدت یک ساعت و ۳۰ دقیقه بمباران کرد.

حسنوند با روایت جزییات این حمله هوایی دشمن بعثی و مقاومت مردم شهرستان اندیمشک، بیان کرد: پیکرهای شهدا در جای جای خیابان های شهر به چشم می خورد و وقتی از شهرهای مجاور برای کمک رسانی آمده بودند و انتقال اجساد شهدا شروع شد، تمام سردخانه های شهر از پیکر پاک شهدا پر شده بود.