اجرای تمام موارد امنیت اجتماعی در شهرهای کشور ضرورت ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، سردار احمد رضا رادان شامگاه سه شنبه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی استان مرکزی در اراک در جمع خبرنگاران افزود: اجرای بعضی از موارد این طرح در بعضی شهرهای کشور به دلیل اینکه وجود ندارد نیاز به اجرایی شدن نیست، ولی در جاهایی که موضوعیت بیشتری دارد با قاطعیت و جدیدت تمام اجرا می شود.

وی با اشاره به اینکه امنیت اجتماعی دغدغه همگانی برای مسئولان است، اظهار داشت: اگر دستگاه ها وظایف خود را به خوبی انجام دهند و به بحث فرهنگسازی توجه بیشتری شود در بسیاری از موضوعات نیاز به پلیس نیست و امیدواریم روزی برسد که در کشور نیاز به اجرای این گونه طرحها نباشد.

جاده های کشور شبها نیز در کنترل پلیس قرار می گیرند

وی در ادامه با بیان اینکه سالانه 20 هزار کشته ناشی از تصادفات در جاده های کشور رخ می دهد افزود: به منظور کاهش تصادفات و تخلفات رانندگی در صدد هستیم جاده های پرتردد کشور را در پوشش دوربین قرار دهیم تا از این طریق شبها هم در کنترل پلیس قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه با نصب این دوربین ها، مواجه مردم با پلیس به صورت چهره به چهره کاهش می یابد، تصریح کرد: ثبت سرعت، تخلف و کنترل در شب توسط دوربین ها انجام می شود و تمام جاده را در اختیار پلیس قرار می دهد.

یک سوم عملیات اجرایی تجهیز جاده تهران - مشهد به دوربین انجام شد

سردار رادان از تجهیز مسیر تهران - مشهد به دوربین خبر داد و گفت: تاکنون یک سوم عملیات اجرایی این مسیر انجام شده است و امیدواریم که تا پایان سال جاری تحت پوشش کامل قرار گیرد.

وی گفت: سال گذشته در بحث تصادفات رانندگی کاهش بسیار خوبی را در کشور شاهد بودیم، اگرچه این امر کافی نیست و باید با تبلیغات و فرهنگ سازی روند این کاهش تسریع شود.

سردار رادان، یکی از اولویتهای کاری ناجا را تقویت مرز و فرماندهی مرزبانی، انسداد و برقراری امنیت در مزرهای کشور با اولویت مرزهای شمال غرب و شرق کشور عنوان کرد و افزود: در حال حاضر مرزهای سیستان و بلوچستان مسدود شده که این امر باعث کاهش ورود اتباع بیگانه و مواد مخدر شده است.

وی با اشاره به اینکه سایر مرزهای شرقی کشور در صورتی که بودجه به موقع در اختیار قرار گیرد تحت پوشش قرار می گیرند، ادامه داد: هزینه هایی که در مرزهای کشور صرف می شود، دست یافتنی است زیرا ورود کالاهای قاچاق و مواد مخدر هزینه های چند برابری را به جامعه وارد می کند.