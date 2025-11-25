وزیر علوم: سرمایه اجتماعی بسیج باید حفظ شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سیمایی صراف روز سه‌شنبه در دیدار با جمعی از استادان بسیجی دانشگاه فردوسی در مشهد اظهار کرد: اخلاقی و دینی‌کردن جامعه و ارتقای کشور وظیفه همه مسئولان است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه امیدآفرینی وظیفه ملی و انقلابی ماست، بیان کرد: همانگونه که رهبری تاکید کردند، باید راوی نقاط قوت باشیم.

وی ادامه داد: اینکه امروز ۲ هزار محصول تحریمی را تولید می‌کنیم، محصول دانشگاه و دستاورد دانشجویان و اساتید کشورمان است و این امر را با قوت ادامه خواهیم داد.

سیمایی صراف بر موضوع اقتدار نظامی و اقتدار علمی به عنوان مهم‌ترین عوامل به زانو درآوردن دشمن تأکید و بیان کرد: اگر در جنگ نقطه ضعفی هم وجود داشته به دلیل ضعف ما در نقاط دانشی بوده است، به همین جهت مقام معظم رهبری به تقویت بنیه‌های علمی کشور تأکید دارند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: برای تحقق بنیه‌های علمی در سطح دولت و وزارتخانه اقدامات خوبی انجام شده است.

وی با بیان اینکه بسیج همیشه پناه و مرجع مردم بوده است، گفت: جامعه به بسیجی‌ها اعتماد بالایی داشته و آنان سرمایه هستند.

به گفته سیمایی صراف، سرمایه اجتماعی بسیج باید حفظ شود، بسیج نباید اداری باشد.