به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف شامگاه چهارشنبه در نشست دانشگاه نیشابور با بیان اینکه پس از سال‌های ۵۸ و ۵۹ مأموریت پژوهش به‌طور رسمی در دانشگاه‌ها شکل گرفت، اظهار کرد: بعد از انقلاب، مسیر دانشگاه‌ها به سمت پژوهش، ایجاد نشریات علمی و توسعه پژوهشگاه‌ها تغییر کرد و ارتقای اعضای هیئت علمی بر پایه فعالیت‌های پژوهشی سامان گرفت.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: با تحولات جهانی آموزش عالی، وظیفه فناوری نیز به مأموریت دانشگاه‌ها اضافه شد و در دهه ۸۰ پارک‌های علم و فناوری به‌عنوان زایشگاه‌های دانشگاه‌ها شکل گرفتند. دانشگاه‌ها امروز تنها محل آموزش و پژوهش نیستند؛ بلکه باید در زنجیره پژوهش تا نوآوری و فناوری ایفای نقش کنند.

وی با تأکید بر اینکه دانشگاه‌ها زمانی به اهداف خود می‌رسند که مسئولیت اجتماعی را نیز انجام دهند بیان کرد: در آئین‌نامه جدید وزارت علوم این موضوع به‌طور ویژه مورد توجه قرار گرفته و تلاش می‌کنیم دانشگاه‌ها نسبت به مسائل جامعه و منطقه خود مسئول و اثرگذار باشند.

سیمایی صراف با اشاره به ظرفیت‌های نیشابور ابراز کرد: امیدوارم مرکز رشد نیشابور به‌زودی به پارک علم و فناوری ارتقا یابد، اما تغییر تابلو کافی نیست و هر نهاد باید متناسب با مأموریت واقعی خود عمل کند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به پیوند صنعت و دانشگاه تأکید کرد: می‌توان صنعت را به خدمت دانشگاه گرفت و دانشگاه را نیز در خدمت صنعت دانست. این موضوع از محورهای مهم مسئولیت اجتماعی دانشگاه‌هاست.

وی با بیان اینکه نباید غرق در امور جاری دانشگاه‌ها شد، عنوان کرد: با همکاری وزارت اقتصاد، مقرر شده است مالیات و مفاصاحساب صنایع در حوزه دانشگاه هزینه شود. رؤسای دانشگاه‌ها باید برای جذب این اعتبارات اقدام کنند و برای این مصوبه سقفی تعیین نشده است.

سیمایی صراف با اشاره به ظرفیت دانشگاه نیشابور اظهار کرد: ۵۰ درصد مشکلات این دانشگاه مربوط به کمبود منابع و زیرساخت‌هاست و ابتدا باید این کمبودها برطرف شود و بدون رفع این مشکلات ارتقا به دانشگاه جامع امکان‌پذیر نیست.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به وضعیت خوابگاه‌ها تصریح کرد: با شرایط فعلی خوابگاه‌ها، حاضر نیستیم فرزندان خود را به دانشگاه بفرستیم. کرامت استادان و کارکنان نیز باید حفظ شود و کارکنان نباید مجبور شوند برای حقوق و معیشت در جلسات عمومی اعتراض کنند.

وی با بیان اینکه فوق‌العاده ویژه به دلیل محدودیت منابع هنوز محقق نشده است، افزود: در حد اختیارات قانونی هر کاری ممکن بوده انجام داده‌ام. در برج هفتم از منابع اختصاصی بخشی از حقوق کارکنان افزایش یافت و برای هیئت علمی نیز برنامه‌هایی در دست اقدام است که تا پایان سال ۱۴۰۴ نتیجه آن مشاهده می‌شود.

سیمایی صراف همچنین یکی از شاخص‌های ارزیابی رؤسای دانشگاه‌ها را تأمین مسکن برای کارکنان عنوان کرد و گفت: ۳۷ دانشگاه در این زمینه وارد عمل شده‌اند و ۲۰ تا ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند. مسائل حقوقی سازمان بازرسی و وزارت راه و شهرسازی نیز با همکاری دستگاه‌های مسئول در حال حل شدن است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تغییر کاربری برخی زمین‌های آموزشی را برای تأمین مسکن ضروری دانست و ادامه داد: گاهی لازم است زمین آموزشی به کاربری مسکونی تبدیل شود. در تهران یک قطعه زمین آموزشی می‌دهیم اما ۲۰۰ واحد تحویل می‌گیریم.

وی با اعلام اینکه تبدیل نیروهای قراردادی به رسمی در اختیار وزارت علوم نیست، اظهار کرد: این موضوع در شورای عالی اداری نیز مطرح شده اما امکان‌پذیر نیست و مجلس یک‌بار نیز در این خصوص اقدام کرده است.

سیمایی صراف گفت: رؤسای دانشگاه‌ها باید از کیفیت غذا مطلع باشند؛ گاهی مشکل کمبود بودجه نیست، بلکه بی‌تفاوتی و سوءمدیریت است. مدیران باید در صحنه دانشگاه حضور داشته باشند؛ زیرا در اتاق‌های مدیریتی اتفاقی رخ نمی‌دهد.