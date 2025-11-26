به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، صبح چهارشنبه در نشست با شورای دانشگاه تربت‌حیدریه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کاهش وابستگی دانشگاه‌ها به منابع دولتی، اظهار کرد: بسترهای قانونی خوبی برای توسعه دانشگاه با استفاده از اعتبارات مالیاتی فراهم شده است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کاهش وابستگی دانشگاه‌ها به منابع دولتی، بیان کرد: بسترهای قانونی خوبی برای توسعه دانشگاه با استفاده از اعتبارات مالیاتی فراهم شده است.

وی با بیان اینکه دانشگاه‌ها می‌توانند از این اعتبارات برای تقویت زیرساخت‌ها، توسعه آزمایشگاه‌ها و گسترش فعالیت‌ها استفاده کنند، افزود: به دانشگاه‌ها ابلاغ کرده‌ایم که به میزانی که بتوانند کمک خیرین، اعتبار مالیاتی و درآمدهای خود را افزایش دهند، عمل کنند.

ماموریت‌گرایی و مسئولیت اجتماعی دانشگاه‌ها

سیمایی صراف با تاکید بر مسئولیت اجتماعی دانشگاه‌ها در قبال جامعه، خاطرنشان کرد: دانشگاه نسبت به مسائل پیرامون خود بی‌تفاوت نیست و باید در حل چالش‌های منطقه مانند مسئله آب مشارکت کند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از تقسیم‌کار ملی بین دانشگاه‌ها برای پرداختن به چالش آب با حضور مقامات استانی و شهرستانی خبر داد و گفت: دانشگاه نباید فقط به تولید مقاله محدود شود.

تغییرات اساسی در آئین‌نامه ارتقای اعضای هیأت علمی

سیمایی صراف با اشاره به تصویب آئین‌نامه جدید ارتقای اساتید، اظهار کرد: در این آئین‌نامه که با مشارکت گسترده صاحب‌نظران تدوین شده، دو فصل فناوری و تأثیرگذاری اجتماعی گنجانده شده است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بیان کرد: بر این اساس، اختراع، طرح صنعتی و تأثیرگذاری اجتماعی اساتید می‌تواند معادل مقالات علمی اعتبار داشته باشد. علم را نمی‌توان با شاخص‌های اداری سنجید.

وی با بیان یک مثال عینی افزود: کسی که واکسن کرونا تولید کند، شایسته دریافت نشان طلا است، در عین حال بسیاری از عالمان بزرگ ما اثر مکتوبی نداشتند، اما بهترین آموزگاران بشر بودند.

سیمایی صراف با انتقاد از وضعیت موجود در ارتقای اساتید، گفت: متأسفانه استادی که گزارش اقتصادی برای ایران می‌نویسد به دلیل نداشتن مقاله، بازنشسته می‌شود، اما استادی که مقاله دارد و هیچ تأثیری در اقتصاد کشور ندارد، ارتقا می‌یابد. این روند باید اصلاح شود.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مسکن و معیشت دانشگاهیان را از دغدغه‌های اصلی خود عنوان کرد و قول داد این موضوع را به طور ویژه پیگیری کند.

اعطای مجوز رشته‌های علوم انسانی در تربت‌حیدریه

وی در بخش دیگری با اشاره به درخواست مجوز رشته‌های علوم انسانی در دانشگاه تربت‌حیدریه، اظهار کرد: با توجه به جمعیت منطقه جنوب خراسان، استحقاق ایجاد این رشته‌ها وجود دارد، اما باید با حفظ کیفیت و به تدریج انجام شود.

سیمایی صراف پارک‌های علم و فناوری را بهترین راه ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه دانست و از ارزیابی مرکز رشد موجود در دانشگاه تربت‌حیدریه برای ارتقا به پارک علم و فناوری خبر داد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اعلام سیاست وزارت علوم برای تقویت دانشگاه‌های مهارتی، خاطرنشان کرد: اگر کارگر آموزش‌دیده داشته باشیم، بسیاری از مشکلات اشتغال حل خواهد شد.