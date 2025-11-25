کشف لاشه دو رأس میش و بره وحشی از منزل شکارچی متخلف در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عابدیمقدم، فرمانده یگان حفاظت محیطزیست استان قم، اظهار کرد: پس از اطلاع از اقدام به شکار توسط یک شکارچی غیرمجاز در منطقه آزاد، عملیات ردزنی و پیگیری تخلف بهصورت شبانه آغاز شد.
وی افزود: با شناسایی فرد متخلف و هماهنگی برای اخذ دستور قضائی، مأموران یگان حفاظت با همراهی نیروهای انتظامی وارد منزل وی شدند که در بازرسی انجامشده، لاشه دو رأس میش و بره وحشی، یک قبضه سلاح گلولهزنی و ادوات شکار کشف و ضبط شد.
عابدیمقدم با تأکید بر اینکه شکار و صید بدون مجوز قانونی در تمام زیستگاههای طبیعی ممنوع و جرم محسوب میشود، تصریح کرد: طبق قوانین و ضوابط محیطزیست، با هرگونه تخلف در حوزه شکار، صید، نگهداری و خرید و فروش جانوران وحشی بهصورت قاطع برخورد خواهد شد.
