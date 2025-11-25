معاون دبیرکل فدراسیون فوتبال: استقلال و الوصل برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حامد مؤمنی درباره احتمال لغو دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و الوصل امارات به دلیل آلودگی هوای شهر تهران اظهار داشت: هنوز در این رابطه مکاتبه رسمی از کنفدراسیون فوتبال آسیا دریافت نکرده‌ایم، ولی ناظر مسابقه در جریان این شرایط قرار دارد. شاخص آلودگی هوا در فاصله دو ساعت مانده به بازی اندازه‌گیری می‌شود. شاخص آلودگی در سطح شهر تهران ملاک نیست و ملاک محل برگزاری مسابقه خواهد بود.

وی در ادامه افزود: ناظر مسابقه در جریان موضوعات قرار گرفته است. امروز نیز جلسه هماهنگی قبل از بازی را داریم و این موضوع دوباره بررسی می‌شود، ولی تا این لحظه مسابقه طبق برنامه برگزار خواهد شد.

معاون دبیرکل فدراسیون فوتبال در پاسخ به این سوال که چقدر احتمال دارد بازی لغو شود، گفت: بستگی دارد شاخص آلودگی هوا چطور باشد، ولی احتمال برگزاری مسابقه بیشتر از برگزار نشدن است. به دلیل اینکه، شاخص آلودگی در محل برگزاری بازی اندازه‌گیری می‌شود، نمی‌توان به طور قطعی اظهارنظر کرد. شاخص آلودگی هوا برای لغو مسابقه ۲۰۰ یا ۲۰۰ به بالاست. فکر کنم شاخص آلودگی در تهران ۱۵۰ است و منعی برای حضور تماشاگران در ورزشگاه وجود ندارد.

مؤمنی در مورد بحث صادر شدن ویزای مسئولان تیم ملی برای شرکت در جام جهانی ۲۰۲۶ خاطر نشان کرد: اینفانتینیو خودش گفته بود فیفا هرگونه همکاری را انجام می‌دهد. موضوع در دست پیگیری است، ولی تا این لحظه اتفاق خاصی نیفتاده است.