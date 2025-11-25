توقف جلسه دادگاه نتانیاهو به بهانه دریافت یک پاکت محرمانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی پس از دریافت یک پاکت از همکارانش، جلسه دادگاه را ترک کرده است.

بر اساس گزارش کانال ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی، قضات دادگاه با درخواست توقف جلسه رسیدگی به پرونده‌های فساد (کلاهبرداری، رشوه و خیانت در امانت) نتانیاهو موافقت کردند و او پس از دریافت پاکت، سریعاً دادگاه را ترک کرد.

کانال ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد که جلسه محاکمه نتانیاهو پس از این پاکت محرمانه ای دریافت کرد، متوقف شده است.

رسانه های رژیم صهیونیستی جزئیات بیشتری مخابره نکردند.