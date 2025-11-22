نتانیاهو: جولانی به دنبال مستقر کردن نیروهای روسیه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در نشست کابینه جنگ این رژیم گفت که جولانی رئیس جمهور خودخوانده سوریه بعد از بازگشت از آمریکا دست به اقداماتی می‌زند که تل آویو هرگز آنها را نخواهد پذیرفت.

وی اضافه کرد که جولانی به دنبال مستقر کردن نیروهای روسیه در مرزهای مشترک میان سوریه و فلسطین اشغالی است.

جولانی چند روز قبل در جریان دیدار با ترامپ در کاخ سفید گفته بود که رژیم صهیونیستی توافق ترک مخاصمه سال ۱۹۷۴ را بعد از براندازی نظام بشار اسد نقض کرده و بیش از هزار حمله علیه سوریه انجام داده است.

این در حالی است که دولت تحت مدیریت جولانی در سوریه در قبال تجاوزات پی در پی رژیم صهیونیستی به این کشور یا گسترش اشغالگری این رژیم در جنوب سوریه هیچ اقدام عملی انجام نداده است.