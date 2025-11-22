  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱ آذر ۱۴۰۴، ۷:۱۹

نتانیاهو: جولانی به دنبال مستقر کردن نیروهای روسیه است

نتانیاهو: جولانی به دنبال مستقر کردن نیروهای روسیه است

نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی تلاش جولانی برای استقرار نیروهای روسیه در مرزهای مشترک میان سوریه و فلسطین اشغالی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در نشست کابینه جنگ این رژیم گفت که جولانی رئیس جمهور خودخوانده سوریه بعد از بازگشت از آمریکا دست به اقداماتی می‌زند که تل آویو هرگز آنها را نخواهد پذیرفت.

وی اضافه کرد که جولانی به دنبال مستقر کردن نیروهای روسیه در مرزهای مشترک میان سوریه و فلسطین اشغالی است.

جولانی چند روز قبل در جریان دیدار با ترامپ در کاخ سفید گفته بود که رژیم صهیونیستی توافق ترک مخاصمه سال ۱۹۷۴ را بعد از براندازی نظام بشار اسد نقض کرده و بیش از هزار حمله علیه سوریه انجام داده است.

این در حالی است که دولت تحت مدیریت جولانی در سوریه در قبال تجاوزات پی در پی رژیم صهیونیستی به این کشور یا گسترش اشغالگری این رژیم در جنوب سوریه هیچ اقدام عملی انجام نداده است.

کد خبر 6663926

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها