به گزارش خبرگزاری مهر، آئین امضای تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) با هدف تقویت همکاری‌ها در ایجاد اشتغال پایدار از طریق صنایع‌دستی و گردشگری به امضا رسید.

سیدرضا صالحی‌امیری در این مراسم با اشاره به اهمیت تقویت همکاری‌ها با ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، با بیان اینکه موضوع رفع محرومیت «گفتمان اصلی رهبران انقلاب» است، افزود: اگر به این حوزه توجه نکنیم، به آرمان‌های انقلاب توجه نکرده‌ایم.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به شکاف ایجادشده میان جمعیت شهری و روستایی و مهاجرت‌های گسترده از روستاها گفت: یکی از شعارهای ما تداوم و حیات هویت روستا است و باید برای جلوگیری از مهاجرت و تقویت روستاها برنامه‌ریزی کرد.

صالحی‌امیری با اشاره به ظرفیت‌های اشتغال‌زایی صنایع‌دستی اظهار داشت: به دنبال مهاجرت معکوس و حفظ هویت روستا هستیم و صنایع‌دستی می‌تواند به این هدف کمک کند.

وی با تاکید بر توسعه همکاری‌ها با بنیاد مستضعفان، کمیته امداد و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) گفت: در کنار صنایع‌دستی، بوم‌گردی یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های ایجاد اشتغال در روستاها است.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به وجود ۳ هزار بوم‌گردی در کشور افزود: شعار ما هر روستا یک بوم‌گردی است و تلاش کرده‌ایم در هر روستا صنایع‌دستی را احیا کنیم.

وی با اشاره به سهم بالای بانوان در صنایع‌دستی گفت: ۸۰ درصد فعالان صنایع‌دستی بانوان هستند؛ اما مشکل اصلی ما فروش و بازاریابی است و از ستاد اجرایی فرمان امام (ره) می‌خواهیم در حوزه بازاریابی، فروش داخلی و صادرات صنایع‌دستی تولی‌گری کند.

صالحی‌امیری با تاکید بر تعدد رشته‌های صنایع‌دستی در کشور ادامه داد: با بیش از ۲۹۹ رشته فعال، ایران از کشورهای پیشرو در حوزه صنایع‌دستی است و باید برای توسعه فروش و صادرات آن برنامه‌ریزی کرد.

ایران و ظرفیت جهانی گردشگری حلال

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های کشور در حوزه گردشگری گفت: یکی از ظرفیت‌های مهم ما گردشگری حلال است. چرا نباید پرچم‌دار گردشگری حلال در دنیا باشیم؟

وزیر میراث‌فرهنگی افزود: بیش از ۵۷ کشور مسلمان داریم و گردشگری حلال یک ظرفیت بزرگ برای ایران است که با مشارکت ستاد اجرایی می‌توان آن را توسعه داد.

وی به برنامه‌ریزی برای دو برابر شدن تخت‌های اقامتی کشور در چارچوب برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و توسعه مراکز اقامتی را یکی از عرصه‌های همکاری با ستاد اجرایی دانست.

صالحی امیری با اشاره به وضعیت جذب گردشگر گفت: قبل از جنگ هدف‌گذاری رشد ۲۵ درصدی جذب گردشگر را داشتیم که با آغاز جنگ کاهش یافت، اما در ماه‌های اخیر رشد ۱۰ درصدی داشته‌ایم و روند رو به رشد ادامه دارد. گردشگری بهترین راهکار مقابله با ایران‌هراسی است.

وزیر میراث‌فرهنگی سه مأموریت اصلی حوزه میراث‌فرهنگی شامل صیانت، مرمت و حفاظت را «هویت و اعتبار ایران» توصیف کرد.

آمادگی کامل ستاد اجرایی برای حمایت از وزارت میراث‌فرهنگی

سید پرویز فتاح رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با تاکید بر اولویت مناطق محروم کشور گفت: طی این تفاهم نامه مقرر شده است مبلغ ٣ هزار میلیارد تومان تسهیلات به طرح‌های اشتغالزایی حوزه صنایع دستی و گردشگری اختصاص یابد که این مبلغ می‌تواند بسته به ظرفیت جذب منابع، استمرار یابد. ستاد اجرایی فرمان امام از طریق بنیاد برکت به عنوان بازوی اجرایی خود در این تفاهم‌نامه آماده است برای ایجاد اشتغال در حوزه صنایع دستی و گردشگری حمایت‌های لازم را فراهم کند.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با تأکید بر ضرورت جذب سریع این منابع افزود: تلاش می‌کنیم این مبلغ را به سرعت جذب کنیم تا اثرگذاری آن نسبت به سال گذشته افزایش یابد. انتظار داریم بانک‌ها با رعایت سقف‌های تعیین شده، همکاری کنند تا گیرندگان تسهیلات بتوانند طرح‌های اشتغال‌زایی را اجرا کنند.

وی همچنین در خصوص بهره‌برداری از اماکن تاریخی و میراثی اظهار داشت: با توجه به حکم دادگاه‌های اصل ۴۹ قانون اساسی، برخی اماکن تاریخی به ستاد واگذار شده است اما در واقع وزارت میراث فرهنگی متولی استفاده صحیح از آنهاست. توافق شد که این اماکن با تشکیل کارگروهی مشترک صرفاً از مسیر اصلی بهره‌برداری شود تا در صورت نیاز، کار کارشناسی، بازسازی و مرمت اصولی توسط وزارتخانه انجام شود.

فتاح با اشاره به تقویت مأموریت‌های مشترک ستاد اجرایی و وزارت گردشگری ادامه داد: می‌توانیم فصل مشترک بسیار خوبی بین مأموریت ستاد و وزارت میراث فرهنگی ایجاد کنیم و به نفع مردم روستایی و توسعه صنعت گردشگری اقدامات مؤثری انجام دهیم. این اقدامات حتماً در تقویت هویت ملی ایران با همه جزئیاتش شامل آداب و رسوم، فرهنگ، دین‌مداری و علم‌اندوزی ایرانیان در نگاه گردشگران خارجی مؤثر است.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام افزود: روستاهای ما دارای اصالت، فرهنگ و هویت هستند و هرگونه حاشیه‌نشینی ناشی از ضعف زیرساخت‌ها و بهره‌برداری ناکافی از منابع است. با تقویت منابع و توسعه گردشگری داخلی و خارجی، می‌توانیم این ظرفیت‌ها را به بهترین شکل استفاده کنیم.