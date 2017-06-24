اجرای طرح ضربتی تولید و اشتغال در ۲ روستای هدف گردشگری فارس

به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط ‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری فارس، مصیب امیری امروز شنبه به تشریح اقدامات صورت گرفته در اجرای طرح ضربتی تولید و اشتغال دو روستای استان فارس پرداخت و ضمن بررسی های کارشناسی در زمینه زیرساخت های گردشگری، جاذبه های تاریخی- میراثی و صنایع دستی این دو روستا، بر لزوم تقویت بوم گردی منطقه با رعایت حفظ بافت تاریخی روستاها، احیاء صنایع دستی فراموش شده منطقه و تحرک پذیری اقتصاد گردشگری تاکید کرد.

مدیرکل میراث‌ فرهنگی فارس افزود: با توجه به فعالیت تنها کارگاه بازمانده گیوه دوزی در روستای تاریخی قلات، رایزنی هایی مبنی بر ایجاد ارتباط تولیدکنندگان گیوه و ملکی با فروشندگان در مراکز استان با صنعتگران این روستا با اشتغال ایجاد شده ۳ نفر و پیش بینی اشتغال ۳ نفر دیگر و تلاش هایی فی مابین تولیدکنندگان دست بافت ها با افراد و مراکز فروش در روستای مهارلو با اشتغال ایجاد شده ۱۰ نفر و پیش بینی اشتغال ۱۰ نفر دیگر صورت گرفته است.

وی افزود: در حوزه گردشگری روستای قلات پروانه بهره برداری ۲ اقامتگاه بوم گردی و در روستای مهارلو پروانه بهره برداری یک اقامتگاه بوم گردی صادر شد.

امیری تصریح کرد: همچنین طرح های برگزاری دوره آموزشی توانمند سازی جامعه بومی، برگزاری دوره آموزشی بوم گردی ، برگزاری تورهای طبیعت گردی وروستا گردی توسط دفاتر خدمات مسافرتی وجهانگردی فعال در حوزه طبیعت گردی استان، تدوین بسته های سفر بین استانهای منطقه ۱ و۷ کشور و معرفی روستا ببه صورت مشترک در حوزه گردشگری دو روستا برگزار و برنامه ریزی هایی جهت تدوام آن پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: در حوزه گردشگری روستای قلات میزان ۱۵۸۰۰میلیون ریال اعتبار و ایجاد اشتغال ۶۶ نفر و در روستای مهارلو میزان۹۷۰ میلیون ریال اعتبار و ایجاد اشتغال ۸۰ نفر پیش بینی می شود.

مدیر کل میراث فرهنگی فارس اضافه کرد: از ابتدای سال ۹۵ تاکنون با اقدامات اجرایی صورت گرفته در حوزه گردشگری روستای مهارلو برای تعداد ۸۰ نفر زن و مرد شغل ایجاد شده است.

امیری با اشاره به تاریخی بودن روستای قلات اضافه کرد: با تخصیص اعتباری به میزان ۳۰۰ میلیون ریال جداره های بافت تاریخی این روستا مرمت و تعمیر شد.

مدیر کل میراث فرهنگی فارس خاطر نشان کرد : در روستای قلات راه‌اندازی یک هتل ۳ ستاره با سرمایه گذاری ۱۲ هزار و ۲۴۰ میلیون ریال و پیش بینی اشتغال ۲۵ نفر و در روستای مهارلو طرح ۱۰ هکتاری منطقه نمونه گردشگری و دریاچه مهارلو در دستور کار قراردارد.

گفتنی است، روستای مهارلو یکی از روستاهای زیبای استان فارس و از توابع شهرستان سروستان است. روستای زیبای مهارلو در گذشته به دشت گل معروف بوده و با استقرار در دامنه‌های زاگرس جنوبی و همجواری با دریاچه زیبای مهارلو، هر ساله گردشگران زیادی را به سوی خود جلب می‌کند.از جاذبه‌های این روستا دریاچه مهارلو، پارک ۲۵۰ هکتاری در حال احداث در محل گردنه گلچهره، امام‌زاده خدیجه بانو، بقعه متبرکه بی بی شریفه خاتون، کارونسرای شاه عباسی است.

همچنین قلات روستایی با قدمت ۲۵۰۰ ساله در ۳۶ کیلومتری شمال غرب شیراز در منطقه ای سرسبز و خوش آب و هوا بنا شده و از جمله روستاهای تاریخی استان فارس با قدمتی طولانی به شمار می آید.

گردو ، بادام ، انجیر ، انار ، زردآلو ، و گوجه سبز از محصولات باغی، شیر ، پنیر ، کره و کشک نیز از محصولات دامی و شیره انگور ، رب انار و آب غوره از دیگر فرآورده های غذایی روستای قلات است.

محصولاتی از قبیل گیوه ، سبد دستبافت ، گره (ظرف بافته شده) دولک ، مشک (که برای خنگ نگه داشتن آب به کار می رود ) و وسایل چوبی از جمله تولیدات صنایع دستی روستا مسوب می شود.

از جاذبه های گردشگری روستا علاوه بر بافت کالبدی معماری کوهستانی ، کوچه های پر پیچ و خم جویبارهای زلال می توان به آبشارهای سه گانه ای که از میان صخره ها سرازیر می شود و پوشش های گیاهان خودرو شامل ( گل های وحشی ، گیاهان دارویی بودمادران ، ختمی ، آویشن ، پونه ، مرزه و... ) به عنوان جاذبه های کم نظیر روستا یاد کرد .