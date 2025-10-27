به گزارش خبرنگار مهر، آئین امضای تفاهم نامه همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در حوزه توانمندسازی اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار امروز صبح برگزار شد.

سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، با تأکید بر اینکه توسعه زیست‌شرافتمندانه در روستاها و حمایت از صنایع دستی و بوم‌گردی از اولویت‌های اصلی وزارتخانه است، گفت: اجرای این طرح‌ها می‌تواند به کاهش مهاجرت از روستاها به شهرها و حفظ هویت فرهنگی و اقتصادی مناطق روستایی منجر شود.

وی با اشاره به نقش بنیادین روستاها در شکل‌گیری هویت فرهنگی ایران افزود: روستاها در فرهنگ ایرانی نماد همبستگی، تلاش جمعی و خانواده‌های مستحکم هستند. با این حال، تحولات ۵۰ سال اخیر باعث شده تنها ۲۸ درصد روستاهای حمایتی کشور مسیر توسعه مطلوب را طی کنند، در حالی‌که ۷۲ درصد جمعیت کشور در شهرها سکونت دارند.

صالحی‌امیری با بیان اینکه صنایع دستی نماد خلاقیت و هویت زنان ایرانی است، اظهار کرد: در برخی مناطق، بین ۷۰ تا ۹۰ درصد فعالیت‌های صنایع دستی توسط زنان انجام می‌شود. این فعالیت‌ها خانوادگی‌محور، اشتغال‌زا و تضمین‌کننده امنیت اقتصادی خانواده‌ها هستند. به گفته او، ایجاد بازارچه‌ها و فروشگاه‌های صنایع دستی می‌تواند زمینه فروش مستقیم آثار و رونق اقتصادی روستاها را فراهم کند.

وزیر میراث فرهنگی در ادامه گفت: در حوزه بوم‌گردی هدف ما این است که هر روستا دست‌کم یک واحد بوم‌گردی داشته باشد تا گردشگران داخلی و خارجی با فرهنگ، خوراک و پوشاک محلی آشنا شوند. رونق بوم‌گردی می‌تواند از مهاجرت جلوگیری و جمعیت روستاها را تثبیت کند.

صالحی‌امیری درباره جزئیات مالی این طرح اظهار کرد: ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای اجرای پروژه‌های بوم‌گردی و صنایع دستی پیش‌بینی شده است که بر اساس آن، ۱۷ هزار و ۵۰۰ خانواده از تسهیلات حمایتی بهره‌مند و بیش از ۲۶ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به برنامه‌های آتی وزارتخانه گفت: از مجموع ۶۰ همت سرمایه‌گذاری، ۱۰ همت به صنایع دستی و بوم‌گردی اختصاص یافته است و از سهم ۴۰ همتی استان‌ها، ۲۰ درصد باید در این حوزه‌ها هزینه شود. همچنین در سال آینده چند روستای نمونه برای ثبت جهانی آماده می‌شود تا صنایع دستی و گردشگری ایران بیش از پیش در سطح بین‌المللی معرفی شود.