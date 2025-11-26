مراسم اختتامیه هفتمین دوره مسابقات «باران وحی» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی کمیته امداد، مراسم اختتامیه هفتمین دوره مسابقات «باران وحی» ویژه مددجویان کمیته امداد با حضور جعفر صباغیان، قائم‌مقام کمیته امداد، برگزار شد.

قائم‌مقام کمیته امداد، در این مراسم با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص توانمندسازی مددجویان در عرصه‌های مختلف، گفت: یکی از مهم‌ترین عرصه‌های توانمندسازی قرآن است؛ زیرا قرآن به تحقق جامعه‌ای تمدنی و پیشرو کمک می‌کند.

وی درباره روند برگزاری مسابقات قرآنی مددجویان، افزود: امسال هفتمین دوره مسابقات قرآنی باران وحی رقم خورد و خوشبختانه با شکوه و جلال خوبی برگزار شد. از امروز، با حمایت مجموعه کلان کمیته امداد، با قوت، تلاش و شکوه بیشتری مسیر برگزاری هشتمین دوره این مسابقات را آغاز می‌کنیم.

صباغیان درباره تعداد شرکت‌کنندگان توضیح داد: در این دوره، ۴۳۷ هزار نفر در مرحله مقدماتی ثبت‌نام کردند. از میان آن‌ها ۴ هزار نفر به مرحله استانی رسیدند و پس از غربالگری کشوری، یک‌هزار نفر از برگزیدگان نهایی امروز در اختتامیه حضور دارند.

وی درباره رشته‌های مورد رقابت گفت: شرکت‌کنندگان در این دوره در ۲۱ رشته رقابت کردند؛ شامل رشته‌های تخصصی قرآنی مانند تحقیق، ترتیل و حفظ، رشته‌های آوایی مانند مداحی و اذان، و رشته‌های هنری مثل طراحی، خوشنویسی، نقاشی و قصه‌گویی. همه این تولیدات و اجراها مبتنی بر مفاهیم قرآن بود؛ یعنی بچه‌ها قرآن را با زبان هنر و توانمندی‌های خود روایت کردند.

قائم‌مقام کمیته امداد به حضور استعدادهای ویژه نیز اشاره کرد و گفت: در میان شرکت‌کنندگان، چهره‌های برجسته‌ای داشتیم. از جمله یک شرکت‌کننده نابینای اهل سبزوار که حافظ کل قرآن است و به مفاهیم و معانی نیز مسلط است. از چنین استعدادهایی تجلیل کردیم و آن‌ها را روی صحنه آوردیم.

وی درباره پویش «زندگی با آیه‌ها» نیز توضیح داد: امسال در ماه مبارک رمضان، یک میلیون نفر از خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد در پویش زندگی با آیه‌ها شرکت کردند. برگزیدگان این پویش نیز امروز در کنار برگزیدگان مسابقات باران وحی تقدیر شدند.

صباغیان در پایان گفت: تمام تلاش ما این است که قرآن در زندگی این عزیزان جاری باشد. امیدوارم این مسابقات و فعالیت‌های فرهنگی کمیته امداد بتواند در مسیر ساختن جامعه‌ای قرآنی اثرگذار باشد.