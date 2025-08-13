سعید قادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از آغاز تردد زائران اربعین حسینی، این سازمان ۴ دستگاه خودرو سبک و سنگین اطفای حریق به همراه ۱۸ نیروی عملیاتی را به پایانه مرزی خسروی و شهرستان قصرشیرین اعزام کرده است.



وی افزود: در این مدت ۵ دستگاه خودرو اطفایی به همراه ۱۱ آتش‌نشان از استان‌های تهران و اردبیل نیز برای تقویت توان عملیاتی به مرز خسروی و شهرستان قصرشیرین اعزام شده‌اند و همکاری لازم برای پوشش ایمنی در این مناطق صورت گرفته است.



قادری با اشاره به مهم‌ترین اقدامات سازمان آتش‌نشانی در این مدت گفت: گشت‌های ایمنی در پارکینگ خودروها، آموزش استفاده از خاموش‌کننده‌های دستی به متصدیان پارکینگ‌ها، آموزش خادمان مواکب درباره رعایت نکات ایمنی، جانمایی کپسول‌های گاز مایع و اجاق‌های گاز از جمله اقدامات انجام شده است.



رئیس سازمان آتش‌نشانی کرمانشاه تأکید کرد: این اقدامات با هدف پیشگیری از حوادث احتمالی و ارتقای سطح ایمنی زائران و خدمتگزاران آنان انجام می‌شود و نیروهای عملیاتی تا پایان بازگشت زائران اباعبدالله الحسین (ع) به کشور، در پایانه مرزی خسروی و شهرستان قصرشیرین مستقر خواهند بود.