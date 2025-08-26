آتش سوزی در سرای مخلص میدان نقش جهان

محمد شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۹:۳۵ حادثه حریق در بازار سرای مخلص به سامانه ۱۲۵ گزارش شد که بلافاصله دو ایستگاه عملیاتی ۹ و ۱۷ به همراه دو رئیس ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: منشأ این حادثه، دو تابلوی برق در سرای مخلص بود که دچار آتش‌سوزی شده بودند. آتش‌نشانان با حضور سریع و به‌موقع در کوتاه‌ترین زمان ممکن، ضمن رعایت تمامی اصول ایمنی حریق، موفق به مهار و اطفای کامل آتش شدند. خوشبختانه این حادثه بدون تلفات جانی و با حداقل خسارت مالی پایان یافت.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی اصفهان ادامه داد: در صورت تأخیر در حضور نیروهای عملیاتی، احتمال گسترش آتش و وقوع خسارات وسیع‌تر وجود داشت اما سرعت عمل و دقت آتش‌نشانان مانع از این امر شد.

شریعتی تصریح کرد: مأموران اداره برق نیز پس از اطفای حریق در محل حضور یافتند و همکاری لازم را با نیروهای آتش‌نشانی انجام دادند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: کارشناسان آتش‌نشانی پس از اطفای حریق، توصیه‌ها و هشدارهای ایمنی لازم در خصوص استفاده صحیح از تجهیزات برقی را به کسبه و اهالی بازار ارائه کردند تا از بروز حوادث مشابه جلوگیری شود.