به گزارش خبرنگار مهر، روحالامین امیری صبح سهشنبه در نشست خبری اولین اجلاس سرمایهگذاری در تولید مسکن با اشاره به اهداف این اجلاس اظهار کرد: هدف اصلی از برگزاری این اجلاس، معرفی پروژههای شاخص ساختوساز و تعاونیهای برتر مسکن در حوزه معماری، قیمت تمامشده و سایر شاخصهایی است که در آئیننامه اجلاس پیشبینی شده است.
تأمین مالی چالش تعاونیهای مسکن
وی افزود: یکی از مهمترین چالشهای تعاونیهای مسکن در سطح کشور، تأمین مالی پروژهها است.
معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: برای رفع این مشکل باید شبکهسازی مؤثر انجام دهیم، حمایت بانکها و نهادهای اقتصادی را جلب کنیم و تفکر اقتصادی را در طرحهای توسعه مسکن تقویت کنیم تا بخش تعاون بتواند سهم خود را در نهضت ملی مسکن ایفا کند.
امیری در ادامه با اشاره به مزیتهای تعاونیهای مسکن نسبت به سایر سازندگان، اظهار کرد: شفافیت در قیمت تمامشده و روند اجرایی پروژهها از جمله ویژگیهای ممتاز این تعاونیهاست که اعتماد اعضا را افزایش میدهد.
وی افزود: در همین راستا، دورههای آموزشی و پیشنیازهایی برای هماهنگی سیاستها و بهرهگیری از استراتژیهای ملی ساختوساز برنامهریزی شده است.
معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان بیان کرد: هدف دیگر این اجلاس، ارائه الگوهای موفق ساختوساز و استفاده از تجربیات برتر در کشور برای جذابتر کردن بازار سرمایهگذاری در حوزه مسکن است.
وی ادامه داد: اجلاس در دو بخش برگزار خواهد شد. بخش نخست، اجرایی و رتبهبندی پروژههای ثبتنامشده است که براساس شاخصهای از پیش تعیینشده ارزیابی و در پایان از پروژههای برتر تجلیل میشود. بخش دوم، علمی اجلاس است که شامل ارائه مقالات تخصصی و پژوهشهای علمی توسط اندیشمندان و اساتید دانشگاه خواهد بود. داوری این مقالات توسط اساتید دکتری انجام میشود و مهلت ارسال آنها پس از نشست رسانهای اعلام خواهد شد.
امیری افزود: سعی کردم در گزارش خود بهطور خلاصه مهمترین موارد را بیان کنم و از زحمات همکاران و اساتید، بهویژه آقای بهنامی، تقدیر میکنم.
تشکیل کمیته بررسی چالشها و مشکلات تعاونیهای مسکن
معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان درباره مشکلات حوزه تعاون گفت: کمیتهای با عنوان کمیته ملی مسائل و مشکلات بهصورت تخصصی تشکیل شده است تا موضوعات مرتبط با تعاونیهای کشور، بهویژه تعاونیهای مسکن را بررسی و پیگیری کند.
وی ادامه داد: در این کمیته، دستگاههای حمایتی و خدماتی از جمله آموزش و پرورش و سایر نهادهای مرتبط دعوت میشوند تا موارد زیرساختی و اجرایی پروژهها بررسی و راهکارهای لازم برای پیشرفت آنها ارائه شود.
امیری اظهار کرد: خوشبختانه درصد تعاونیهایی که با مشکل جدی مواجه هستند بسیار پایین است و به کمتر از یک درصد از کل تعاونیهای کشور میرسد.
وی افزود: در حال حاضر در استان اصفهان حدود ۱۸ هزار واحد مسکونی در حال ساخت داریم و مجموع واحدهایی که ممکن است با چالشهای زیرساختی مواجه باشند، کمتر از پنجاه واحد است؛ اما همان تعداد محدود نیز برای ما اهمیت دارد و هیچ پروندهای بدون بررسی رها نمیشود.
معاون تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان خاطرنشان کرد: در کمیته ملی، پروژههای درگیر بحران شناسایی و بررسی میشوند و اقدامات لازم برای حل مشکلات آنها با نظر مدیرکل و همکاری اتاق تعاون استان در دست اقدام است تا موانع اجرایی برای تعاونیها برطرف شود.
امیری ضمن تشکر از تلاش تمامی دستگاهها و همکاران، تأکید کرد: با گسترش همکاریها و شفافیت اقتصادی، امکان جذب سرمایهگذاری بیشتر در تعاونیهای مسکن فراهم خواهد شد و مسیر ساخت مسکن کارگری و کارمندی با بهرهگیری از الگوهای علمی پیش خواهد رفت.
