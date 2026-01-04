سیدعلی وطنخواه اردستانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سابقه طولانی و درخشان فعالیت تعاونیهای مسکن پس از انقلاب اسلامی، برگزاری اجلاس اخیر تعاونیهای مسکن در اصفهان را اقدامی بیسابقه و بسیار مؤثر ارزیابی کرد.
وی این رویداد را نقطه عطفی در همافزایی، انسجام و ارتقاء نقش این بخش حیاتی در صنعت ساختوساز توصیف کرد. و ادامه داد: گردهمآوردن تعاونیها و معرفی ظرفیتهای عظیم آنها به مردم، میتواند الگوی نوینی از ساختوساز مشارکتی و مردمی ارائه دهد».
مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای مسکن استان اصفهان ادامه داد: گردهماییهای مسکن امروز با رویکردی کاملاً حرفهای و تخصصی وارد عرصه ساختوساز شدهاند. این رویکرد شامل رعایت دقیق استانداردهای فنی و اجرایی، از جمله احیای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، استفاده از فناوریهای نوین مانند بهرهبرداری از آب خاکستری، حرکت به سمت ساختمان سبز و رعایت حداکثری الگوی مصرف انرژی است که در دستور کار جدی این مجموعهها قرار گرفته است.
نقشآفرینی تعاونیها در سیاستگذاریهای حوزه مسکن و حمایت استان
مدیر عامل اتحادیه تعاونیهای مسکن استان اصفهان در جلسه تخصصی مسکن در سطح استان، با اشاره به نقشی حیاتی که تعاونیها میتوانند در سیاستگذاری و تصمیمسازیهای کلان حوزه مسکن ایفا کنند، افزود: نمایندگی از تعاونیهای مسکن استان، ظرفیتهای گستردهای برای مشارکت فعال در طرحهای ملی مسکن، از جمله طرحهای مسکن ملی و نهضت ملی مسکن دارد و این توانمندیها باید به صورت کامل در مسیر توسعه ساختوساز و تأمین مسکن اقشار مختلف به کار گرفته شود.
دبیر نخستین نشست سرمایهگذاری در تولید مسکن با ابراز خرسندی از فضای حمایتگرایانه حاکم بر استان، ادامه داد: خوشبختانه شاهد اعلام حمایت قاطع مدیران ارشد استان، به ویژه استاندار اصفهان، از تقویت نقش و جایگاه تعاونیهای مسکن هستیم. این حمایتها که در راستای تحقق اهداف دولت در زمینه تأمین مسکن پایدار صورت میگیرد، میتواند به افزایش چشمگیر سرعت ساختوساز، ارتقای کیفیت پروژهها و در نهایت تقویت اعتماد عمومی مردم به الگوی موفق تعاونی منجر شود.
وطنخواه اردستانی تأکید کرد: امیدواریم با پشتوانه این حمایتهای ارزشمند استانی و همافزایی بیسابقه میان تعاونیها، شاهد جهشی بزرگ در صنعت مسکنسازی اصفهان باشیم و بتوانیم نقش مؤثرتری در تحقق آرزوی دیرینه مردم برای خانهدار شدن ایفا کنیم.
