به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله بهرامی پیش از ظهر سه‌شنبه در نشست خبری اولین اجلاس سرمایه‌گذاری در تولید مسکن، اظهار کرد: این اجلاس با هدف تبیین ظرفیت‌های بخش تعاون در تولید مسکن و بررسی راهکارهای جذب سرمایه‌گذاری در این بخش برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت موضوع مسکن در سیاست‌های کلان کشور گفت: بر اساس قانون اساسی، دولت موظف است در کنار تأمین آموزش، سلامت و درمان، موضوع تأمین مسکن برای اقشار مختلف جامعه را به‌صورت جدی پیگیری کند. بخش تعاون می‌تواند در این حوزه نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشد و تعاونی‌ها بستر مناسبی برای تولید، توزیع و عرضه مسکن مقرون‌به‌صرفه فراهم آورده‌اند.

بهرامی افزود: مسکن در اقتصاد کشور جایگاه ویژه‌ای دارد و اگر روند ساخت‌وساز هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده دنبال شود، نه‌تنها خانواده‌ها صاحب‌خانه می‌شوند بلکه زمینه رشد اشتغال و رونق تولید در صدها رشته مرتبط با ساخت‌وساز فراهم می‌شود.

وی تأکید کرد: بر اساس بررسی‌ها، حدود ۴۰۰ شغل به‌طور غیرمستقیم با تولید مسکن در ارتباط هستند و همین موضوع سبب شده ساخت‌وساز به یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی کشور تبدیل شود.

رئیس اتاق تعاون استان اصفهان با اشاره به طرح‌های اخیر در زمینه سهمیه‌گذاری پروژه‌های مسکونی گفت: در هفته گذشته طرحی پیشنهادی برای سهمیه‌گذاری در تولید مسکن در چارچوب برنامه‌های تعاونی‌ها مطرح شد که با هدف حمایت از پروژه‌های مردمی و تسریع روند ساخت مسکن مورد بررسی قرار گرفته است. این طرح می‌تواند موجب تقسیم هدفمند منابع و افزایش مشارکت در تولید مسکن کارگری و کارمندی شود.

بهرامی خاطرنشان کرد: تعاون به‌عنوان یکی از ارکان اقتصاد کشور، ضمن دارا بودن ظرفیت جذب سرمایه‌های خرد، می‌تواند پیشران توسعه در بخش مسکن باشد. اتحادیه‌ها و اتاق‌های تعاون استان آمادگی دارند تا با همکاری دولت، بخش خصوصی و نظام بانکی، سهم خود را در نهضت ملی مسکن افزایش دهند.

وی با اشاره به نقش رسانه‌ها در فرهنگ‌سازی این حوزه گفت: برگزاری اجلاس سرمایه‌گذاری در تولید مسکن فرصتی برای هم‌افزایی و شناخت ظرفیت‌های بخش تعاون است تا بتوانیم گام‌های عملی در رفع نیاز مسکن اقشار مختلف برداریم و اصفهان را به استان پیشتاز در حوزه تعاونی‌های تولید مسکن تبدیل کنیم.

هم‌افزایی و اعتماد، کلید موفقیت اجلاس سرمایه‌گذاری در تولید مسکن

همچنین سید علی وطنخواه، مدیرعامل اتحادیه مسکن استان اصفهان نیز در این نشست با تشریح اهداف این اجلاس گفت: اتفاقات مهمی در حوزه مسکن در سطح جهان رخ داده و تجربه موفق ما در این زمینه، پس از تحقیقات گسترده، باعث شد به‌عنوان مجری اولین اجلاس معرفی شویم.

وی افزود: این اجلاس از ابتدای سال جاری شروع به کار کرده و کارگاه‌های تخصصی متعددی در حوزه مسکن برگزار شده است. هدف اصلی ما ایجاد هم‌افزایی و اعتماد بین فعالان حوزه مسکن در سطح ملی و بهره‌گیری بهتر از تجارب موجود است تا بتوانیم در مسیر کاهش مشکلات و معرفی پروژه‌های سالم و استاندارد گام برداریم.

وطن‌خواه با اشاره به پیشینه تاریخی و اجتماعی مسکن در ایران اظهار کرد: مسکن یکی از قدیمی‌ترین نیازهای بشر و در عین حال یکی از اصلی‌ترین محورهای توسعه پایدار در کشور است.

وی هدف اجلاس را معرفی الگوهای برتر و کاهش موانع مشترک دانست و افزود: به نظر من مسکن در کشور به‌درستی معرفی نشده و لازم است با همت و اهتمام جمعی، این حوزه را به سطحی برسانیم که پاسخگوی نیاز جامعه باشد.

مدیرعامل اتحادیه مسکن استان اصفهان گفت: این اجلاس علاوه بر بُعد اقتصادی، بُعد سلامت اجتماعی را نیز مدنظر دارد و تاکید کرد که هماهنگی در اجرای پروژه‌های مسکونی باید با رعایت استانداردهای بهداشتی و ایمنی همراه باشد. وی در این زمینه به نقش شرکت‌های فعال در حوزه مسکن اشاره کرد که با تلاش جمعی توانسته‌اند منجر به ارتقای سلامت اجتماعی در پروژه‌ها شوند.

وطن‌خواه با دعوت از اساتید و متخصصان حوزه بهداشت، درمان، اشتغال و مسکن گفت: از همه فعالان علمی و اجرایی دعوت می‌کنم که دانش و تجربه خود را در اختیار این اجلاس قرار دهند.

وی اعلام کرد: اولین تحقیقات جامع اجراشده در خصوص مسکن در این اجلاس ارائه می‌شود تا به تصمیم‌گیری بهتر و تدوین سیاست‌های اثربخش منجر شود.

وی افزود: ما برنامه‌ریزی کرده‌ایم اطلاعات این تحقیقات را به‌طور کامل در اختیار رسانه‌ها و فعالان قرار دهیم تا مسیر توسعه مسکن با رویکرد علمی، عملی و اجتماعی پیش برود.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی مسکن استان اصفهان ابراز امیدواری کرد که با همراهی همه ذینفعان، استان اصفهان به الگوی ملی در مدیریت و سرمایه‌گذاری در تولید مسکن تبدیل شود.

گفتنی است در پایان این نشست از پوستر اولین اجلاس سرمایه‌گذاری در تولید مسکن نیز رونمایی شد.