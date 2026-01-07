به گزارش خبرنگار مهر، روحالله امیری، بعدازظهر چهارشنبه در نشست تخصصی مدیران تعاونیهای مسکن سراسر کشور که با حضور نمایندگان تعاونیهای مسکن ۲۸ استان کشور در هتل عباسی اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: متأسفانه سیاستهای دولت در سالهای اخیر منجر به تضعیف تعاونیها شده است.
وی با اشاره به عملکرد تعاونیها در شرایط سخت اقتصادی گفت: تعاونیهای مصرف را بهصورت میدانی رصد میکردم؛ در حالی که کشور با نوسانات اقتصادی مواجه بود، حتی یک روز تعطیلی در پروژهها رخ نداد و یک ریال هم قیمت کالا در فروشگاههای تعاونی افزایش پیدا نکرد.
امیری افزود: با وجود این شرایط، همواره تلاش کردهایم کملطفیها به تعاونیها را تا حد امکان جبران کنیم و از ظرفیتهای این بخش برای تأمین نیازهای اساسی مردم استفاده شود.
بهرامی: محور تحقق حق مسکن، همکاری با تعاونیهاست
در ادامه این نشست، حبیبالله بهرامی، مدیرعامل اتاق تعاون استان اصفهان با بیان اینکه رونق در تولید و عرضه مسکن مورد توجه همه مسئولان است، گفت: صنعت ساختمان پیشران توسعه کشورها محسوب میشود و در صورتی که سرمایههای مردم به سمت ساختوساز هدایت شود، بهطور قطع در تعدیل قیمت مسکن تأثیرگذار خواهد بود.
وی با اشاره به نقش اشتغالزای صنعت ساختمان افزود: اقتصاد کشور بر سه پایه تعاون، خصوصی و دولتی است و در تمامی این گرایشها، مسئله مسکن یک محور اساسی به شمار میآید.
مدیرعامل اتاق تعاون استان اصفهان تأکید کرد: هر ایرانی باید صاحب مسکن باشد و این موضوع بهصراحت در قانون اساسی آمده است؛ در این مسیر، محوریترین اقدام، همکاری مؤثر با تعاونیهاست.
بهرامی تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۱۴ هزار واحد مسکونی در استان اصفهان در حال ساخت است، اما این در حالی است که تعاونیها عضو شورای مسکن استان نیستند.
وی افزود: تعاونیها قیمت تمامشده را از خریداران دریافت میکنند و از سوی دیگر، زمان واریز اقساط برای اعضا در تعاونیها منعطفتر است؛ هزاران معلم، کارگر، کارمند و اقشار مختلف جامعه از طریق تعاونیهای مسکن صاحب خانه شدهاند.
وطنخواه: تعاونیهای مسکن دیده نمیشوند
در بخش پایانی این نشست، علی وطنخواه اردستانی، دبیر اجلاس با بیان اینکه تعاونیهای مسکن در صنعت ساختمان مظلوم واقع شدهاند، گفت: در همه شهرها تعاونیهای ساختوساز زبانزد هستند، اما آنطور که باید و شاید، فعالیتها و ظرفیتهای آنها دیده نمیشود.
وی افزود: با هدف معرفی توانمندیها، این اجلاس را در قالب ارائه مقالات علمی و رتبهبندی تعاونیهای مسکن راهاندازی کردیم و سوابق تعاونیها را بهصورت دقیق دریافت و بررسی کردهایم.
دبیر اجلاس تخصصی تعاونیهای مسکن کشور تصریح کرد: با توجه به سابقه و عملکرد تعاونیهای مسکن، تصمیم گرفتیم در این جلسه به جمعبندی نهایی برسیم، هیئتمدیره مشخص شود و بیانیهای برای تبیین مطالبات و ظرفیتهای این بخش صادر کنیم.
وطنخواه خاطرنشان کرد: هدف اصلی ما نشان دادن جایگاه واقعی تعاونیهای مسکن و نقش آنها در حل مسئله مسکن کشور است.
