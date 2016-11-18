به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجید سوری در سخنانی با اشاره به برنامه های هفته بسیج در شهرستان بروجرد اظهار داشت: بیش از ۱۰۰ برنامه در این هفته توسط ناحیه مقاومت بروجرد برگزار می شود.

وی افزود: شرکت بسیجیان در تجمع عظیم اربعین حسینی(ع) تحت عنوان جاماندگان اربعین، فضا سازی شهرستان به مناسبت هفته بسیج، افتتاحیه مسابقات بسیج، بر پایی ایستگاههای صلواتی، ویزیت رایگان عموم مردم در بهداری سپاه، دیدار بسیجیان و پاسداران با امام جمعه شهرستان بروجرد و ... از جمله برنامه های هفته بسیج در بروجرد است.

سرهنگ سوری همچنین تقدیر از بسیجیان پیشکسوت، همایش دانشجویان بسیجی، برگزاری همایش در مسیر حفظ قرآن، مسابقات تیر اندازی و افتتاح نمایشگاه و فروشگاه اقتصاد مقاومتی، افتتاح چندین طرح اقتصاد مقاومتی و عطر افشانی قبور شهدا از جمله برنامه های این هفته در بروجرد است.

وی از افتتاح ۳۰۰ طرح اقتصاد مقاومتی خبر داد و گفت: اکثر این طرح ها در حوزه تامین امنیت غذایی است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بروجرد همچنین استکبار ستیزی را یکی از وظایف بسیج خواند و افزود: در همین راستا ۱۰ نشست روشنگری نیز برگزار می شود.