به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «چو جونگ-تای» نخستوزیر تایوان در پیامی اعلام کرد که برای مردم این جزیره، بازگشت به چین، گزینه مطرح نیست.
چو افزود: این موضوع کاملاً روشن است. برای ۲۳ میلیون شهروند کشور ما، مفهوم «بازگشت» قابل پذیرش نیست.
موضع نخست وزیر تایوان، در واکنش به اظهارات «شی جینپینگ» رئیسجمهوری چین در گفتوگوی تلفنی با «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا مطرح شد.
شی جینپینگ در این گفتوگو تأکید کرده بود که بازگشت تایوان به سرزمین اصلی چین «بخشی جداییناپذیر از نظم بینالمللی پس از جنگ جهانی دوم» است.
چین برای الحاق تایوان، مدل «یک کشور، دو نظام» را پیشنهاد کرده است، اما هیچیک از احزاب اصلی سیاسی تایوان، این طرح را نمیپذیرند.
ایالات متحده در موضوع حاکمیت تایوان رسماً جانب هیچ طرفی را نمیگیرد، اما با استفاده از زور برای تصرف این جزیره مخالف است. دولت ترامپ نیز درباره اعزام نیروهای آمریکایی در صورت وقوع جنگ در تنگه تایوان، موضعی مبهم اتخاذ کرده است.
دیروز وزارت دفاع تایوان اعلام کرد که یک بالون چینی بر فراز تنگه مشاهده کرده است. مقامهای چینی پیشتر این اعتراضات را رد کرده و گفتهاند این بالونها «برای اهداف هواشناسی» استفاده میشود.
در حالیکه شیء جینپینگ قرار است در سال ۲۰۲۶ برای دیداری رسمی به واشنگتن برود، ترامپ تأیید کرده است که در ماه آوریل به پکن سفر خواهد کرد.
پس از دیدار حضوری اخیر دو طرف در کره جنوبی، روابط واشنگتن و پکن اندکی بهبود یافته و ترامپ نیز تصمیم گرفته تعرفهها را کاهش دهد.
