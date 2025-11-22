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۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۹

هشدار چین به آمریکا: به هرگونه اقدام تحریک‌آمیز پاسخ می‌دهیم

هشدار چین به آمریکا: به هرگونه اقدام تحریک‌آمیز پاسخ می‌دهیم

چین اعلام کرد: هرگونه اقدام به بهانه آزادی ناوبری دریایی و هوایی که به حاکمیت و امنیت این کشور لطمه بزند، برایش غیرقابل قبول است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گلوبال تایمز، در نشست سالانه مشورتی نظامی دریایی چین و آمریکا که در ایالت هاوایی برگزار شد، دو کشور درباره نحوه برخورد نیروهای دریایی و هوایی خود در مواجهات احتمالی گفت‌وگو کردند.

چین اعلام کرد که هرگونه اقدام به بهانه آزادی ناوبری دریایی و هوایی که به حاکمیت و امنیت این کشور لطمه بزند، برایش غیرقابل قبول است.

این روزنامه چینی نوشت: پکن به طرف آمریکایی اعلام کرد که به هرگونه اقدام تحریک‌آمیز، تجاوز یا عملیات شناسایی نزدیک مرزهایش، واکنش نشان می‌دهد.

طرف آمریکایی و چینی در این نشست به بررسی وضعیت امنیت دریایی و هوایی، رویارویی‌های معمول بین نیروهای خود و راهکارهای افزایش ایمنی نظامی دریایی پرداختند.

در پایان، طرفین توافق کردند که این جلسات به تعامل حرفه‌ای‌تر و ایمن‌تر نیروهای عملیاتی دو کشور کمک کرده و از سوءتفاهم، محاسبات اشتباه و بروز بحران جلوگیری می‌کند.

چین همچنین تأکید کرد که در کنار حفاظت از حاکمیت و حقوق دریایی خود، به حفظ صلح، ثبات و توسعه منطقه‌ای پایبند است.

کد مطلب 6664503

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    نظرات

    • یک ناشناس IR ۱۶:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
      0 1
      پاسخ
      چه عجب یک اولتیماتوم و یک بخاری ازچین دیدیم@!!@.
    • IR ۲۱:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
      1 0
      پاسخ
      ترامپ چین را تحریک خواهد کرد تایوان آشغال بکند

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