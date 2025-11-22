به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گلوبال تایمز، در نشست سالانه مشورتی نظامی دریایی چین و آمریکا که در ایالت هاوایی برگزار شد، دو کشور درباره نحوه برخورد نیروهای دریایی و هوایی خود در مواجهات احتمالی گفتوگو کردند.
چین اعلام کرد که هرگونه اقدام به بهانه آزادی ناوبری دریایی و هوایی که به حاکمیت و امنیت این کشور لطمه بزند، برایش غیرقابل قبول است.
این روزنامه چینی نوشت: پکن به طرف آمریکایی اعلام کرد که به هرگونه اقدام تحریکآمیز، تجاوز یا عملیات شناسایی نزدیک مرزهایش، واکنش نشان میدهد.
طرف آمریکایی و چینی در این نشست به بررسی وضعیت امنیت دریایی و هوایی، رویاروییهای معمول بین نیروهای خود و راهکارهای افزایش ایمنی نظامی دریایی پرداختند.
در پایان، طرفین توافق کردند که این جلسات به تعامل حرفهایتر و ایمنتر نیروهای عملیاتی دو کشور کمک کرده و از سوءتفاهم، محاسبات اشتباه و بروز بحران جلوگیری میکند.
چین همچنین تأکید کرد که در کنار حفاظت از حاکمیت و حقوق دریایی خود، به حفظ صلح، ثبات و توسعه منطقهای پایبند است.
نظر شما