به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، هزاران نفر از شهروندان ژاپنی، با تجمع در خیابانهای توکیو و جلوی محل اقامت سانائه تاکایچی نخست وزیر این کشور، خشم خود را از اظهارات وی درباره تایوان ابراز کردند.
تجمع کنندگان در تظاهرات شب گذشته، از تاکایچی خواستند تا از موضع خود در حمایت از تایوان عقب نشینی کند و به تنشها در منطقه دامن نزند.
مردم ژاپن نگران هستند که اظهارات نخست وزیر غربگرای این کشور، موج جدیدی از تنش و رقابتهای تسلیحاتی و نظامی در منطقه شرق آسیا را دامن بزند.
معترضان ژاپنی در شعارهای اعتراضی خود در تجمع جمعه شب، تأکید کردند که نخستوزیر باید فوراً سخنان خود را پس بگیرد و از ایجاد تنش در روابط با چین خودداری کند.
طی هفتههای اخیر، تنشها بین پکن و توکیو تشدید شده و دلیل آن هم اظهارات تاکایچی، در مورد هرگونه اقدام نظامی چین علیه جزیره تایوان بوده است.
نخست وزیر ژاپن، چین را تهدید کرده و گفته بود که حمله به تایوان، موجودیت ژاپن را به مخاطره میاندازد و ممکن است به مداخله نظامی توکیو منجر شود.
چین خواستار عقب نشینی نخست وزیر ژاپن از این اظهارات شده و از شهروندان خود خواسته است تا از سفر به ژاپن خودداری کنند. این تصمیم چین به لغو گسترده سفر شهروندانش به این کشور آسیایی منجر شده و میتواند ضرر اقتصادی هنگفتی به ژاپن وارد کند.
