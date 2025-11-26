تاکید تایوان بر آمادگی برای مقابله با اقدام نظامی چین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، «لای چینگ-ته» رئیس جزیره تایوان در یک نشست خبری اعلام کرد که این جزیره قصد دارد تا سال ۲۰۲۷ به سطح بالایی از آمادگی رزمی دست یابد تا بتواند در مقابل تلاش چین برای تصرف تایوان، ایستادگی کند.

وی گفت: چین در حال تقویت آمادگی‌های نظامی برای تصرف تایوان، از طریق توسل به زور است و تایوان در این راستا، باید توان دفاعی خود را تقویت کند.

لای چینگ-ته هم‌زمان با اعلام بودجه ویژه ۴۰ میلیارد دلاری برای تقویت حوزه دفاعی، تأکید کرد که این منابع مالی، با همکاری آمریکا، برای تهیه تجهیزاتی مانند موشک و پهپاد و سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی هزینه خواهد شد.

وی، هرگونه رویکرد سازشکارانه در قبال چین را رد کرد و گفت: بدترین سناریو تسلیم شدن است و سازش به جنگ منجر می‌شود. این مقام تایوانی، روابط تایوان با آمریکا را مستحکم اعلام کرد.

چین برای الحاق تایوان، مدل «یک کشور، دو نظام» را پیشنهاد کرده است، اما هیچ‌یک از احزاب اصلی سیاسی تایوان، این طرح را نمی‌پذیرند.

ایالات متحده در موضوع حاکمیت تایوان رسماً جانب هیچ طرفی را نمی‌گیرد، اما با استفاده از زور برای تصرف این جزیره مخالف است. دولت ترامپ نیز درباره اعزام نیروهای آمریکایی در صورت وقوع جنگ در تنگه تایوان، موضعی مبهم اتخاذ کرده است.

در حالی‌که شی جین‌پینگ قرار است در سال ۲۰۲۶ برای دیداری رسمی به واشنگتن برود، ترامپ تأیید کرده است که در ماه آوریل به پکن سفر خواهد کرد. پس از دیدار حضوری اخیر دو طرف در کره جنوبی، روابط واشنگتن و پکن اندکی بهبود یافته و ترامپ نیز تصمیم گرفته تعرفه‌ها را کاهش دهد.