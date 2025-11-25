به گزارش خبرنگار مهر، الیاس جویبان ظهر سه‌شنبه در کارگروه تنظیم بازار استان بیان کرد: با هماهنگی اداره کل گمرک، استانداری و مرزبانی، رویه کولبری در خراسان جنوبی طی حدود یک ماه گذشته دوباره فعال شده است.

وی افزود: در چارچوب این رویه، واردات کالاهای اساسی و مواد غذایی از جمله خشکبار، برنج و موز در دستور کار قرار گرفته و تاکنون ۲۰ تن موز از طریق مرزهای استان وارد شده است.

معاون اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی تأکید کرد: این واردات تأثیر مستقیم و قابل توجهی بر بازار داشته و اکنون قیمت مصرف‌کننده موز به حدود ۸۰ هزار تومان رسیده است، در حالی که طی یک تا دو ماه گذشته این محصول با نرخ‌های بیش از ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان عرضه می‌شد.

جویبان با اشاره به تفویض اختیارات جدید به استانداران مرزی گفت: امیدواریم با استفاده از این ظرفیت، بخش عمده کالاهای اساسی مورد نیاز استان را از طریق مرزنشینان و پیله‌وران شهرستان‌های مرزی تأمین کنیم و بازار کنترل شده باقی بماند.

انجام ۱۳۹۰ مورد بازرسی

معاون بازرسی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی هم در این جلسه از انجام هزار و ۳۹۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی و بنگاه‌های اقتصادی استان طی یک ماه گذشته خبر داد و گفت: ۱۹۸ پرونده تخلف به ارزش بیش از هفت میلیارد ریال تشکیل شده است.

علی تهوری ادامه داد: از تاریخ ۸ آبان تا ۸ آذر ۱۴۰۴، همکاران ما با نظارت میدانی گسترده ۱۳۹۰ مورد بازرسی انجام دادند که منجر به تشکیل ۱۹۸ پرونده تخلف به ارزش هفت میلیارد و ۳۰۷ میلیون ریال شد.

وی با اشاره به عملکرد بازرسان از ابتدای سال افزود: طی این مدت ۱۵ هزار و ۱۶۶ مورد بازرسی از واحدهای صنفی و اقتصادی استان انجام شده که ۱۶ پرونده تخلف به ارزش ۲۸۱ احراز شده است.

تهوری تأکید کرد: برنامه‌های نظارتی با هدف پیشگیری از تخلفات اقتصادی، ایجاد ثبات در بازار و حمایت از حقوق مصرف‌کننده با جدیت ادامه دارد و نظارت‌ها به‌صورت مستمر انجام می‌شود.