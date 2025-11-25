تزریق ۴۵۰ تن برنج به بازار خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شریعیفر ظهر سهشنبه در کارگروه تنظیم بازار استان اظهار داشت: خوشبختانه همکاری و همراهی دستگاههای استان مثالزدنی است و همین وحدت مدیریتی باعث شده خراسان جنوبی طی سه ماه متوالی جزو استانهای با وضعیت بهتر نسبت به میانگین کشور باشد.
وی با اشاره به جلسه ملی وزارت امور خارجه درباره همکاری با افغانستان افزود: جمعبندی جلسه این بود که اگر قرار است اتفاق مهمی در روابط و تجارت با افغانستان بیفتد، نقطه اثرگذار خراسان جنوبی است.
شریعیفر درباره مدیریت واردات کالاهای اساسی گفت: برای جلوگیری از تصمیمات هیجانی و مدیریت صحیح بازار، پیشنهاد تشکیل یک قرارگاه مشترک مطرح شده که هم بخش کولبری و هم تنظیم بازار را پوشش دهد و در این قرارگاه باید مشخص شود چه کالایی با چه اولویتی وارد شود تا بازار دچار التهاب نشود.
وی خاطرنشان کرد: آغاز این روند با واردات موز بوده و اکنون واردات نارنگی پاکستانی نیز برای کاهش قیمت شب یلدا در دست اقدام است.
سرپرست معاونت اقتصادی استانداری خراسان جنوبی درباره اطلاعرسانی در مورد مرغ و گوشت منجمد تصریح کرد: ضروری است اطلاعرسانی مجدد و دقیق انجام شود تا دستگاهها، مراکز نظامی و دانشگاهی از فرآیندها مطلع باشند و بعداً گلایهای از عدم آگاهی مطرح نشود.
وی با تأکید بر ورود فعال بانکها و نهادهای مسئول به حوزه میوه و ترهبار، گفت: درست است که بیرجند مرکزیت دارد اما شهرستانها هم باید دیده شوند، بنابراین تشکلهای صنفی فعال شوند و فرمانداران پای کار باشند تا تأمین و توزیع کالاها عادلانه انجام شود.
شریعیفر وضعیت بازار برنج را «تا حدی شکننده» توصیف کرد و افزود: در حال حاضر ۱۵۰ تن برنج تزریق شده و ۳۰۰ تن دیگر از مسیر جنوب در راه است.
به گفته وی، تفویض اختیار به استان کمک میکند تأمین این کالا پایدارتر و مطمئنتر انجام شود، هرچند هزینه بیشتری داشته باشد.
