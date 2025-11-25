اولین محموله موز از پاکستان وارد خراسان جنوبی شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی، امروز اولین محموله موز از کشور پاکستان به مقصد مرز ماهیرود، وارد خراسان جنوبی شد.

این محموله به حجم ۲۰ تن موز از محل رویه کولبری مرزنشینان توسط کارگزاری رسمی کولبری شرکت تعاونی مرزنشینان درح وارد استان شد و در کاهش قیمت موز در بازار استان، نقش بسزایی دارد.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، اقلامی همچون گردو و.... نیز از همین رویه کولبری به زودی وارد استان می‌شود.

شایان ذکر است؛ فعال شدن رویه کولبری در راستای انتفاع مرزنشینان از وعده‌های استاندار خراسان جنوبی بود که در دولت چهاردهم محقق شد.