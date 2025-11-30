به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده پیش از ظهر امروز یکشنبه در پایان دیدار با هیئت سرمایه‌گذاری چینی توضیح داد: این حرکت مشترک که با همکاری شرکت ملی حفاری در خوزستان انجام خواهد شد، اثرات مثبتی به همراه دارد.

وی افزود: یکی از موضوعات مهم، بحث جمع‌آوری فلرهای نفتی است که از آلاینده‌های مهم و مشکل‌زا برای جامعه ما محسوب می‌شود.

استاندار خوزستان تصریح کرد: با شرکت‌های فعال در این زمینه ارتباط برقرار خواهد شد و سفر آنان به خوزستان برای تسریع در روند جمع‌آوری فلرها تسهیل می‌شود.

موالی‌زاده معرفی و بهره‌برداری از نسل جدید پنل‌های خورشیدی را از دیگر زمینه‌های همکاری مشترک با چین عنوان کرد و اظهار داشت: این پنل‌های جدید وابستگی کمتری به زاویه تابش خورشید دارند و می‌توانند در مکان‌های بیشتری از جمله روی دریاچه‌های پشت سدها نصب شوند.

وی خاطرنشان کرد: ما در ملاقات با تمامی هیئت‌های خارجی، بر موضوعات محیط زیست، آلودگی هوا و انرژی خورشیدی تأکید و آمادگی خود را برای بهره‌مندی از آخرین تکنولوژی‌ها و تجربیات آنان به منظور رفع مشکلات مردم خوزستان اعلام می‌کنیم.