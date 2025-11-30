  1. استانها
  2. خوزستان
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۳

جمع‌آوری فلرها و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی نسل جدید در دستور کار است

جمع‌آوری فلرها و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی نسل جدید در دستور کار است

اهواز - استاندار خوزستان از سرمایه‌گذاری مشترک با چین برای جمع‌آوری فلرهای نفتی و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی نسل جدید با هدف حل مشکلات محیط زیستی و انرژی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده پیش از ظهر امروز یکشنبه در پایان دیدار با هیئت سرمایه‌گذاری چینی توضیح داد: این حرکت مشترک که با همکاری شرکت ملی حفاری در خوزستان انجام خواهد شد، اثرات مثبتی به همراه دارد.

وی افزود: یکی از موضوعات مهم، بحث جمع‌آوری فلرهای نفتی است که از آلاینده‌های مهم و مشکل‌زا برای جامعه ما محسوب می‌شود.

استاندار خوزستان تصریح کرد: با شرکت‌های فعال در این زمینه ارتباط برقرار خواهد شد و سفر آنان به خوزستان برای تسریع در روند جمع‌آوری فلرها تسهیل می‌شود.

موالی‌زاده معرفی و بهره‌برداری از نسل جدید پنل‌های خورشیدی را از دیگر زمینه‌های همکاری مشترک با چین عنوان کرد و اظهار داشت: این پنل‌های جدید وابستگی کمتری به زاویه تابش خورشید دارند و می‌توانند در مکان‌های بیشتری از جمله روی دریاچه‌های پشت سدها نصب شوند.

وی خاطرنشان کرد: ما در ملاقات با تمامی هیئت‌های خارجی، بر موضوعات محیط زیست، آلودگی هوا و انرژی خورشیدی تأکید و آمادگی خود را برای بهره‌مندی از آخرین تکنولوژی‌ها و تجربیات آنان به منظور رفع مشکلات مردم خوزستان اعلام می‌کنیم.

کد خبر 6672995

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها