به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده عصر امروز پنجشنبه در پایان جلسه ستاد اقتصاد دانشبنیان اظهار کرد: خوزستان از نظر نیروی انسانی خلاق و مبتکر در جایگاه مطلوبی قرار دارد. در این جلسه بررسی کردیم که چگونه میتوان از این ظرفیتها برای حل مشکلات زیستمحیطی، آلودگی هوا و آب و توسعه پایدار استان استفاده کرد.
وی با اشاره به نقش کلیدی اقتصاد دانشبنیان در تحول اقتصادی استان، افزود: تصمیم گرفته شد در تمام شهرستانهای خوزستان ستادهای متناظر تشکیل شود تا بهصورت متمرکز از استعدادهای جوانان خلاق و مخترع حمایت کنیم.
موالیزاده با استناد به قانون جهش تولید دانشبنیان، تأکید کرد: این قانون که مورد تأکید مقام معظم رهبری و رئیسجمهور است، به شرکتها اجازه میدهد بخشی از مالیات خود را به فعالیتهای دانشبنیان اختصاص دهند. این فرصت طلایی باید به بهترین شکل در خوزستان بهرهبرداری شود.
استاندار خوزستان با اشاره به فعالیت شرکتهای دانشبنیان در استان، گفت: این شرکتها میتوانند نقش مهمی در حل مشکلات و ایجاد اشتغال پایدار ایفا کنند. حمایت همهجانبه و رفع موانع پیش روی آنها از اولویتهای ماست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر پرداخت و اعلام کرد: پروژههای بزرگی مانند نیروگاه خورشیدی ۲۰۰ مگاواتی در گتوند و پروژه مشابهی در بهبهان در حال اجراست. همچنین، در ۷۰ نقطه استان با همکاری منابع طبیعی، نیروگاههای خورشیدی سهمگاواتی با مجموع ظرفیت ۲۱۰ مگاوات در حال احداث است که به تولید انرژی پاک و اشتغالزایی کمک خواهد کرد.
موالیزاده از طرح نوآورانه تولید برق از فلرهای نفتی خبر داد و افزود: مذاکراتی با مجموعهای برای اجرای این طرح انجام شده و بهزودی جلسهای با مسئولان صنعت نفت برگزار میشود تا این پروژه عملیاتی شود. این طرح میتواند آلودگیهای زیستمحیطی را کاهش داده و ارزش افزوده ایجاد کند.
وی با تأکید بر ضرورت فاصله گرفتن از روشهای سنتی، اظهار کرد: جهان به سمت فناوریهای نوین حرکت میکند و ما نیز باید با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی استان، در مسیر توسعه گام برداریم. جوانان خلاق در مناطق محروم با حداقل امکانات اختراعات ارزشمندی خلق کردهاند که نیازمند حمایت جدی هستند.
استاندار خوزستان در پایان تصریح کرد: اقتصاد دانشبنیان یک ضرورت برای توسعه پایدار است. ما مصمم هستیم با تقویت ارتباط با دانشگاهها، پارکهای علم و فناوری و مراکز تحقیقاتی، از ظرفیتهای علمی و پژوهشی استان بهرهبرداری کنیم و با حمایت از شرکتهای دانشبنیان و نخبگان، خوزستان را به یکی از پیشگامان توسعه دانشبنیان تبدیل کنیم.
