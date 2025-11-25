بابلسر میزبان نخبگان تلاوت قرآن در مرحله دوم طرح مدرسه ملی تلاوت

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرستان بابلسر با تکیه بر سابقه درخشان قرآنی و ظرفیت‌های بالقوه نوجوانان و جوانان خود، آماده میزبانی مرحله دوم طرح «مدرسه ملی تلاوت قرآن کریم» شده است؛ رویدادی که با حضور مسئولان، اساتید برجسته و ۸۰ نخبه تلاوت از سراسر کشور، به تقویت جریان نخبگانی تلاوت و گسترش فرهنگ قرآنی در سطح ملی کمک خواهد کرد.



در این راستا، جلسه کمیته برگزاری مرحله دوم طرح آموزشی «مدرسه ملی تلاوت قرآن کریم» با میزبانی شهرستان بابلسر برگزار شد.



این نشست با حضور امام جمعه بابلسر، مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه، مدیرکل اوقاف مازندران، فرماندار، فرمانده سپاه، شهردار، رئیس شورای اسلامی شهر، رؤسای ادارات تبلیغات اسلامی و اوقاف بابلسر و جمعی از اساتید و فعالان قرآنی این شهرستان انجام گرفت.



در این جلسه، امام جمعه بابلسر با تشریح سابقه درخشان فعالیت‌های قرآنی این شهرستان، بر اهمیت نقش «مدرسه ملی تلاوت» در ترویج فرهنگ قرآنی، کشف و تربیت نخبگان تلاوت در سطح کشور تأکید کرد. وی ابراز امیدواری کرد که میزبانی بابلسر با توجه به ظرفیت‌های ممتاز قرآنی این منطقه، به ارتقای سطح این رویداد ملی کمک شایانی کند.



بر اساس اعلام کمیته اجرایی، مرحله دوم طرح مدرسه ملی تلاوت قرآن کریم با حضور ۸۰ نخبه نوجوان و جوان از سراسر کشور، آذرماه ۱۴۰۴ در بابلسر برگزار می‌شود. این مرحله شامل: دوره‌های آموزشی تخصصی با حضور اساتید برجسته کشور، برگزاری محافل عمومی انس با قرآن در سطح شهرستان و استان و برنامه‌های تربیتی و مهارتی ویژه نخبگان تلاوت است.



همچنین کلاس‌های آموزش میدانی در طبیعت مازندران ویژه شرکت‌کنندگان طرح ملی نخبگان تلاوت، با حضور اساتید برجسته شامل:

علی محرابی، علی‌اکبر کاظمی، هادی قاسمی، هادی رحیمی و امین رحیمی برگزار شد.



به‌موازات این برنامه‌ها، محافل انس با قرآن نیز همزمان با اردوی نوجوانان ممتاز قرآنی و با همکاری اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان مازندران آغاز شده و در نقاط مختلف استان اجرا خواهد شد.



این رویداد ملی، گامی مهم در مسیر پرورش نسل تازه‌ای از نخبگان تلاوت قرآن کریم و گسترش فعالیت‌های قرآنی در سطح کشور به شمار می‌آید.