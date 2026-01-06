  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۵۹

آغاز ثبت‌نام سومین رویداد ملی «رویش» ویژه نخبگان نوجوان تلاوت قرآن

یاسوج- مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کهگیلویه و بویراحمد از آغاز ثبت‌نام سومین رویداد ملی «رویش» با هدف شناسایی و پرورش نخبگان نوجوان تلاوت قرآن کریم در کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام عباس نصیر الاسلامی از آغاز ثبت‌نام سومین رویداد ملی «رویش» ویژه نخبگان تلاوت قرآن کریم خبر داد و اظهار کرد: این رویداد با هدف شناسایی، هدایت و پرورش استعدادهای برتر تلاوت قرآن کریم در سطح کشور برگزار می‌شود.

وی افزود: سومین دوره رویداد ملی «رویش» ویژه پسران زیر ۱۸ سال است و تلاش دارد با رویکرد نخبه‌پروری قرآنی، زمینه تربیت قاریان توانمند و اثرگذار را فراهم کند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اهمیت توجه به استعدادهای نوجوانان در عرصه قرآنی، بیان کرد: نخبه‌پروری و تربیت نسل آینده‌ساز تلاوت قرآن کریم از اولویت‌های مهم سازمان اوقاف است و برگزاری رویدادهایی مانند «رویش» نقش مؤثری در تقویت جریان تلاوت قرآن در کشور دارد.

وی با اشاره به زمان ثبت‌نام این رویداد تصریح کرد: ثبت‌نام علاقه‌مندان تا ۲۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ ادامه دارد و متقاضیان می‌توانند به‌صورت اینترنتی و از طریق پایگاه رسمی مدرسه تلاوت به نشانی madresetelavat.ir نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

حجت الاسلام نصیرالاسلامی از نوجوانان مستعد استان کهگیلویه و بویراحمد دعوت کرد با حضور فعال در این رویداد ملی، زمینه رشد، تعالی و شکوفایی استعدادهای قرآنی خود را فراهم کنند.

