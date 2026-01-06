به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام عباس نصیر الاسلامی از آغاز ثبتنام سومین رویداد ملی «رویش» ویژه نخبگان تلاوت قرآن کریم خبر داد و اظهار کرد: این رویداد با هدف شناسایی، هدایت و پرورش استعدادهای برتر تلاوت قرآن کریم در سطح کشور برگزار میشود.
وی افزود: سومین دوره رویداد ملی «رویش» ویژه پسران زیر ۱۸ سال است و تلاش دارد با رویکرد نخبهپروری قرآنی، زمینه تربیت قاریان توانمند و اثرگذار را فراهم کند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اهمیت توجه به استعدادهای نوجوانان در عرصه قرآنی، بیان کرد: نخبهپروری و تربیت نسل آیندهساز تلاوت قرآن کریم از اولویتهای مهم سازمان اوقاف است و برگزاری رویدادهایی مانند «رویش» نقش مؤثری در تقویت جریان تلاوت قرآن در کشور دارد.
وی با اشاره به زمان ثبتنام این رویداد تصریح کرد: ثبتنام علاقهمندان تا ۲۰ دیماه ۱۴۰۴ ادامه دارد و متقاضیان میتوانند بهصورت اینترنتی و از طریق پایگاه رسمی مدرسه تلاوت به نشانی madresetelavat.ir نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
حجت الاسلام نصیرالاسلامی از نوجوانان مستعد استان کهگیلویه و بویراحمد دعوت کرد با حضور فعال در این رویداد ملی، زمینه رشد، تعالی و شکوفایی استعدادهای قرآنی خود را فراهم کنند.
