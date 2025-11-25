بررسی ضوابط استفاده از ظرفیت فقه در تقنین در هشتمین مدرسه پارلمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی نهاوندی از برگزاری هشتمین مدرسه پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در جوار امام هشتم (ع) تحت عنوان «بررسی ضوابط استفاده از ظرفیت فقه در تقنین» خبر داد و گفت: این مدرسه پارلمانی در سه بخش «ماهیت شناسی رابطه فقه و قانون، “ظرفیت سنجی فرآیند قانونگذاری در تعامل فقه و قانون و «الزامات رویکرد کارگرد گرایانه به تعامل فقه و قانون» در روزهای ۲۷ و ۲۸ آذرماه سال جاری در مشهد برگزار می‌شود.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس خاطرنشان کرد: در این مدرسه پارلمانی در بخش اول، "نسبت فقه و قانون" توسط آیت الله سید محمد علی مدرسی یزدی، "ماهیت و نقش مصلحت در تقنین" توسط آیت الله سید محمود مدنی بجستانی و «بررسی انتقادی نظریه منطقه الفراغ شهید صدر و آثار آن در تقنین» توسط حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد جواد ارسطا، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: بررسی الزامات فرآیندی نقش آفرینی فقه در تقنین با ارائه رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، روش شناسی قانونگذاری نظامند بر پایه فقه با ارائه حجت الاسلام والمسلمین دکتر فرج الله هدایت نیا و رسالت پیوست شرعی قوانین در نقش آفرینی کارآمد فقه در تقنین با ارائه دکتر محمد رجبی و فرآیندهای رسمی و غیررسمی مؤثر در قانونگذاری با ارائه دکتر محمدصالح تسخیری از دیگر برنامه‌های این مدرسه پارلمانی در بخش دوم می‌باشد.

نهاوندی بیان کرد: ماهیت قلمرو و آثار سکوت قانونگذار در مواجهه با اختلاف فتاوا توسط حجت الاسلام والمسلمین سید حسن وحدتی شبیری، بایسته‌های تقنین منابع فقهی با ارائه دکتر احمد حاجی ده‌آبادی، الزامات تبدیل فتوا به قانون دکتر حسنعلی بای و بررسی روش تدوین و ارزیابی طرح‌ها و لوایح با ارائه دکتر جواد ابراهیمی بخش سوم این مدرسه پارلمانی را تشکیل می‌دهد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: این مدرسه پارلمانی به همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و با همکاری دانشگاه علوم اسلامی رضوی در روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۷ و ۲۸ آذرماه در مشهد مقدس دانشگاه علوم اسلامی رضوی برگزار می‌شود.

لازم به ذکر است، علاقه‌مندان برای ثبت نام در هشتمین مدرسه پارلمانی تا ۲۱ آذر فرصت دارند. طلاب سطح ۳ و ۴ حوزه‌های علمیه، دانشجویان و دانش آموختگان کارشناسی ارشد و دکتری می‌توانند برای شرکت در این مدرسه ثبت نام کنند. اطلاعات تکمیلی این مدرسه در کانال‌های ارتباطی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس قابل(ble.ir/cmirparliranir و eitaa.com/s/cmir_parliran) مشاهده است.

نهاوندی خاطرنشان کرد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس پیش از این هفت دوره مدرسه پارلمانی با عناوین «فرایند قانون‌گذاری»، «ظرفیت‌ها و چالش‌های استفاده از فقه در تقنین»، «تعامل شرع و قانون و تأثیر آن بر نظام قانون‌گذاری»، «قانون‌گذاری؛ مبانی، شاخص‌ها و چالش‌ها در افق کارآمدی»، "جایگاه، ساختار و کارکرد کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در افق کارکرد نظارتی مجلس" و"زن و خانواده در گستره تقنین و سیاستگذاری" و "بررسی ابعاد فقهی حقوقی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران؛ با تأکید بر کارکرد تقنینی مجلس شورای اسلامی" برگزار کرده است.

استفاده از ظرفیت‌های حوزه‌های علمیه و دانشگاه در راستای ترویج و توسعه ادبیات حوزه قانون‌گذاری و جلب مشارکت طلاب و دانشجویان علاقه‌مند این حوزه از اهداف برگزاری سلسله مدارس پارلمانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس است.