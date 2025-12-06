به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه ۱۶ آذر و روز دانشجو، نمایندگان مردم شریف استان یزد در مجلس شورای اسلامی در جمع دانشجویان حاضر می‌شوند.

بر این اساس، سید جلیل میرمحمدی، نماینده مردم شریف تفت و میبد و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ظهر شنبه ۱۵ آذر از ساعت ۱۴ به دعوت بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در مجتمع امام رضا علیه السلام، واقع در میدان امام حسین علیه السلام، ابتدای بلوار دانشجو، حاضر و به سوالات دانشجویان پاسخ می‌دهد.

دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی در این نشست در رابطه با مهم‌ترین چالش‌های نظام حکمرانی به خصوص حوزه بهداشت و درمان به بیان سوالات و انتقادات خود می‌پردازند.

به گفته مسئولان این تشکل دانشجویی هدف از دعوت میرمحمدی که در دولت‌های نهم و دهم به مدت هشت سال رئیس دانشگاه علوم شهید صدوقی یزد بوده و سوابقی همچون نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس یازدهم، عضویت در هیئت رئیسه مجلس دوازدهم و همچنین قائم مقام اسبق وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را در کارنامه دارد، بررسی تخصصی آخرین وضعیت نظام بهداشت و درمان استان یزد و کشور بوده است.

محمدصالح جوکار، نماینده مردم شریف یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی نیز شنبه ۱۵ آذر ماه از ساعت ۱۳ با حضور در سالن اندیشه دانشگاه یزد در جمع دانشجویان حاضر می‌شود.

جوکار که به دعوت تشکل‌های دانشجویی دانشگاه یزد به این دانشگاه می‌رود از ریاست کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس دوازدهم را در کارنامه دارد.