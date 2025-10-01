رونمایی از هفت اثر مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با حضور قالیباف

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی عصر امروز (چهارشنبه ۹ مهر ماه) با حضور در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی ضمن تجلیل از اساتید و مدیران پژوهشی، از جدیدترین آثار این مرکز رونمایی کرد.

بر اساس این گزارش کتاب های فقه و قانون‌گذاری؛ مبانی، ظرفیت‌ها و چالش‌ها (مجموعه گفتارهای مدارس پارلمانی دوم، سوم و چهارم) تهیه و تنظیم شده توسط محمد رجبی و محمدمهدی سعیدی، ماهیت پول و تعاملات مالی در متاورس تالیف حجت الاسلام و المسلمین علی نهاوندی و محمدامین قاسمی، چکیده ها؛ خلاصه گزارش های راهبردی، تقنینی و نظارتی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، بایسته‌های تقنینی حقوق سالمندان؛ مسئله تبعیض سنی (همراه با پیش‌نویس قانون جامع حقوق سالمندان) اثر محمدصالح تسخیری و مبانی فقهی سیاست‌گذاری و تقنین در سقط پزشکی با تأکید بر قاعده لاحرج حجت الاسلام حمید ستوده (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران) پنج اثری است که امروز در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با حضور قالیباف، رونمایی شدند.

همچنین چالش های فقهی و قانونی باروری‌مصنوعی؛ همراه با استفتائات اثر حامد میرزاخان و زن و خانوداه در گستره تقنین و سیاست گذاری (مجموعه گفتارهای مدرسه پارلمانی ششم) سرکار خانم خدیجه برزگر از دیگر آثاری است که در این مراسم از آنها رونمایی شد.

شایان ذکر است که در این مراسم از حضرات آیات محمد محمدی قائنی و جعفر نجفی بستان، دو عضو شورای فقهی مرکز، حجج‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدحسین هاشمیان، مدیر گروه آموزشی، فرهنگی و اجتماعی، مهدی صمدی، جانشین گروه اقتصاد و تولیدی، سید تراب موسوی، محقق گروه اقتصاد و زیربنایی و حسینعلی بای، جانشین گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز با اهدای لوحی، تجلیل شد.