به گزارش خبرنگار مهر، جمال برفی معاون هنری و سینمایی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه ظهر سه‌شنبه، در آئین رونمایی از پوستر سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر استانی کرمانشاه، با گرامیداشت هفته بسیج و ایام شهادت حضرت زهرا (س) اظهار کرد: سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر استانی کرمانشاه به‌عنوان قدیمی‌ترین رویداد هنری استان کرمانشاه از روز ششم تا نهم آذرماه برگزار می‌شود.

وی افزود: این جشنواره در دو مجموعه فرهنگی و هنری انتظار و شهید آوینی به‌صورت متمرکز میزبان گروه‌های نمایشی خواهد بود. مراسم آغازین روز پنجشنبه با گلباران مزار شهدای دوازده‌روزه جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی همراه است و پس از آن، کارگاه تخصصی آموزش و گفت‌وگو در مجتمع شهید آوینی برگزار می‌شود.

برفی ادامه داد: جشنواره تئاتر استان در طول ۳۷ سال فعالیت خود فراز و فرودهای بسیاری را پشت‌سر گذاشته و حتی در سال‌های جنگ، تحریم، کرونا و محدودیت‌های مالی همچنان پابرجا مانده است.

وی تصریح کرد: استمرار این رویداد فرهنگی، نتیجه تلاش پیشکسوتان و فعالان عرصه نمایش در کرمانشاه است و از خدمات اساتید برجسته‌ای چون بلوکی، خندان، معراجی و بشام و نیز هنرمندان جوانی که این مسیر را ادامه داده‌اند، قدردانی می‌شود.

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه همچنین از همکاری بخش‌های توسعه، حراست، روابط عمومی و انجمن هنرهای نمایشی در آماده‌سازی جشنواره قدردانی کرد و افزود: مراسم اختتامیه روز نهم آذرماه ساعت ۱۵ در تالار انتظار با حضور مسئولان استانی، ملی و هنرمندان برگزار و از برگزیدگان تقدیر خواهد شد.

برفی در پایان تأکید کرد: انتظار می‌رود با هم‌افزایی مجموعه‌های اجرایی و هنرمندان، سی‌وهفتمین دوره جشنواره به عنوان رویدادی فاخر و ماندگار در رویداد هنری استان ثبت شود.