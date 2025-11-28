  1. استانها
۷ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۴۴

کرمانشاه میزبان آیین پایانی جشنواره تئاتر استان‌ها شد

کرمانشاه– مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه اعلام کرد که آیین پایانی سی و هفتمین جشنواره تئاتر استان‌های کشور با عنوان «شکوه صحنه ایران» نهم آذر در کرمانشاه برگزار می‌شود.

مظفر تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری سی و هفتمین دوره جشنواره تئاتر استان‌های کشور اظهار کرد: جای خوشحالی است که استان کرمانشاه میزبان آئین پایانی این رویداد با عنوان «شکوه صحنه ایران» شده است. وی از اداره هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دلیل انتخاب کرمانشاه برای میزبانی این مراسم قدردانی کرد و افزود: پوستر آئین پایانی توسط اداره کل هنرهای نمایشی طراحی و منتشر شده است.

وی بیان کرد: آئین پایانی جشنواره تئاتر استان‌های کشور با حضور مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی کشور، کاظم فتایی مشاور اجرایی معاون هنری وزیر و جمعی از هنرمندان استان، روز یکشنبه نهم آذرماه ساعت ۱۵ در مجتمع فرهنگی و هنری انتظار برگزار خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به جشنواره تئاتر استانی کرمانشاه گفت: این جشنواره فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های تئاتری استان است.

وی یکی از اقدامات ارزشمند این دوره را فروش اینترنتی بلیت در سایت تیوال دانست که با استقبال گروه‌های هنری و علاقه‌مندان همراه شد و افزود: جشنواره‌ها بستر شناساندن چهره‌های جدید هنری هستند و بسیاری از هنرمندان شناخته‌شده کشور از دل همین رویدادهای استانی معرفی شده‌اند، بنابراین هنرمندان باید از این فرصت نهایت بهره را ببرند.

