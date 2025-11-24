  1. استانها
سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر کرمانشاه ششم آذر آغاز می‌شود

کرمانشاه – مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه اعلام کرد سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر کرمانشاه از ششم تا نهم آذر با رقابت هشت گروه نمایشی برگزار می‌شود.

مظفر تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به قدمت و اهمیت جشنواره تئاتر استانی گفت: سی‌وهفتمین دوره این رویداد هنری از روز ششم تا نهم آذرماه در دو بخش نمایش‌های رقابتی و برنامه‌های جنبی برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد هدف برگزاری این جشنواره ارتقای سطح هنر تئاتر، ایجاد بستر تبادل تجربیات و حمایت از هنرمندان استان است و در بخش رقابتی، هشت گروه نمایشی منتخب به رقابت خواهند پرداخت.

تیموری افزود: نمایش‌های بخش رقابتی هر روز از ساعت ۱۵ تا ۱۹ در مجتمع فرهنگی هنری انتظار و مجتمع شهید آوینی به صحنه می‌روند و پس از پایان اجراها، از ساعت ۲۰:۳۰ نشست‌های نقد و بررسی با حضور داوران و منتقدان برگزار می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد کارگاه‌های تخصصی صبحگاهی جشنواره از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۱ با حضور استادان برجسته، فرصتی برای هم‌اندیشی و ارتقای مهارت‌های هنری فراهم می‌کند.

وی همچنین از برگزاری آئین اختتامیه در روز یکشنبه نهم آذرماه در مجتمع فرهنگی هنری انتظار خبر داد و گفت در این مراسم آثار برتر معرفی، از گروه‌ها تقدیر و جوایز به برگزیدگان اهدا خواهد شد. تیموری جشنواره را باسابقه‌ترین راد هنری استان دانست که تاکنون ۳۷ دوره آن برگزار شده است

