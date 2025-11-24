مظفر تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به قدمت و اهمیت جشنواره تئاتر استانی گفت: سی‌وهفتمین دوره این رویداد هنری از روز ششم تا نهم آذرماه در دو بخش نمایش‌های رقابتی و برنامه‌های جنبی برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد هدف برگزاری این جشنواره ارتقای سطح هنر تئاتر، ایجاد بستر تبادل تجربیات و حمایت از هنرمندان استان است و در بخش رقابتی، هشت گروه نمایشی منتخب به رقابت خواهند پرداخت.

تیموری افزود: نمایش‌های بخش رقابتی هر روز از ساعت ۱۵ تا ۱۹ در مجتمع فرهنگی هنری انتظار و مجتمع شهید آوینی به صحنه می‌روند و پس از پایان اجراها، از ساعت ۲۰:۳۰ نشست‌های نقد و بررسی با حضور داوران و منتقدان برگزار می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد کارگاه‌های تخصصی صبحگاهی جشنواره از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۱ با حضور استادان برجسته، فرصتی برای هم‌اندیشی و ارتقای مهارت‌های هنری فراهم می‌کند.

وی همچنین از برگزاری آئین اختتامیه در روز یکشنبه نهم آذرماه در مجتمع فرهنگی هنری انتظار خبر داد و گفت در این مراسم آثار برتر معرفی، از گروه‌ها تقدیر و جوایز به برگزیدگان اهدا خواهد شد. تیموری جشنواره را باسابقه‌ترین راد هنری استان دانست که تاکنون ۳۷ دوره آن برگزار شده است