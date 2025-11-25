به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی گفت: یکی از مشکلات مبتلابه در بین برخی از مردم بهویژه نسل جوان، به دست آوردن درآمد سریع و بدون دردسر و سودهای عجیب است و همین موضوع زمینه را برای کلاهبرداری افراد سودجو از طریق حوزههایی از قبیل کریپتو فراهم میکند.
وی با تأکید بر اینکه بر اساس نظر کارشناسان خبره حوزه مالی، طرح مباحثی از قبیل تضمین درآمد و سودهای قطعی در بازارهای مالی، غیرعلمی و غیرعملی است، تصریح کرد: متأسفانه در سالهای اخیر شاهد طرح پروندههای متعدد و حضور مالباختههای فراوان در راهروهای دادسراها و محاکم استان هستیم که خواستار عودت وجوه واریزی و رسیدگی به ادعاهای کلاهبرداری هستند که در بسیاری از موارد با توجه به تلف شدن دارایی یا فرار متهم، امکانپذیر نیست.
رئیسکل دادگستری استان البرز گفت: به شهروندان توصیه میکنیم حتماً در این حوزه فریب تبلیغات دروغین که هدفی جز تصرف غیرقانونی دارایی افراد را ندارند نخورند و حتماً به توصیههای ارائهشده از طریق کارشناسان مالی معتمد، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و پلیس فتا توجه کنند.
