آزادی ۱۵ زندانی محکوم مالی در شب یلدا

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی ظهر یکشنبه با اعلام آزادی ۱۵ زندانی محکوم مالی در آستانه شب یلدا و «روز ترویج فرهنگ مهمانی و پیوند با خویشان» گفت: با تلاش‌های انجام شده در معاونت نظارت بر زندانیان و اجرای احکام دادگستری کل استان، کمک‌های ستاد دیه و اداره کل زندان‌های استان البرز و کمک ویژه خیرین، زمینه آزادی این زندانیان فراهم شد.

رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه میزان محکومیت زندانیان آزاد شده بیش از ۵۵ میلیارد تومان بوده است اضافه کرد: حدود ۸۷ درصد از مجموع مبلغ محکومیت زندانیان آزاد شده یعنی نزدیک به ۴۸ میلیارد تومان، با پذیرش اعسار توسط دادگاه‌های استان البرز تقسیط گردید و بالغ بر دو میلیارد تومان مابقی از طریق گذشت شاکیان، تسهیلات و کمک بلاعوض ستاد دیه استان و به ویژه کمک خیرین تأمین شده است.

رئیس هیئت امنای ستاد دیه استان البرز با بیان اینکه زندانیان آزاد شده ۱۵ نفر مرد و متأهل هستند متذکر شد: ۱۲ نفر از زندانیان آزاد شده محکوم مالی و مابقی محکومان حوادث کار و مهریه بودند؛ این افراد سرپرست خانواده و در مجموع دارای ۱۶ فرزند هستند و با این فرصت فراهم شده، امکان حضور در کنار خانواده خویش در آستانه شب یلدا و «روز ترویج فرهنگ مهمانی و پیوند با خویشان» را بدست آوردند.