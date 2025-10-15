  1. اقتصاد
ریزش یکدست در بازار کریپتو؛ اتریوم به کانال ۳ هزار دلار سقوط کرد

بازار ارزهای دیجیتال امروز هم با ریزش عمومی قیمت‌ها همراه بود و اغلب رمزارزهای اصلی در محدوده منفی در حال داد و ستد هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، بازار ارزهای دیجیتال امروز هم با ریزش عمومی قیمت‌ها همراه بود و اغلب رمزارزهای اصلی در محدوده منفی در حال داد و ستد هستند.

بیت‌کوین با افت ۲ هزار و ۲۶۳ دلار به سطح ۱۱۰ هزار و ۸۴۰ دلار رسید و کاهش ۲ درصدی را ثبت کرد. اتریوم نیز ۳.۳۸ درصد افت داشت و در نرخ ۳ هزار و ۹۸۵ دلار ایستاد.

در میان رمزارزهای دیگر، بایننس‌کوین با ۲.۲۷ درصد کاهش به یک هزار و ۱۸۰ دلار رسید؛ کاردانو با افت ۳.۶۴ درصدی به ۰.۶۷ دلار و سولانا با افت ۲.۱۵ درصدی به ۱۹۸ دلار معامله شدند.

ریپل با کاهش ۲.۴۳ درصدی، پولکادات با ۲.۹۳ درصدی و اولانچ با ۳.۷۳ درصدی به‌ترتیب در سطوح ۲.۴۴ دلار، ۳.۱۶ دلار و ۲۱.۹ دلار قرار گرفتند.

از دیگر نمادها، یونی‌سواپ ۳.۵۷ درصد ریخت، کازموس ۳.۶ درصد، لایت‌کوین ۲.۷۱ درصد و آلگورند با شدیدترین افت روز، ۴.۲۸ درصد کاهش یافت. تنها استیبل‌کوین دای با رشد ناچیز ۰.۲۰ درصدی روی یک دلار ماند.

