به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست مشترک زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و حمید بنائیان، مدیرعامل پست‌بانک ایران، مجموعه‌ای از راهکارهای سیاستی، تنظیم‌گری و هماهنگی بین‌نهادی برای توسعه کارآفرینی زنان روستایی و هدایت مؤثر تسهیلات خرد بررسی شد.

تعیین نقش دستگاه‌ها و چارچوب همکاری الزام‌آور

در این نشست، چیت‌ساز با اشاره به حضور پست‌بانک در بیش از ۵۴۰۰ نقطه روستایی، بر لزوم ایجاد سازوکارهای الزام‌آور برای هماهنگی بین وزارت ارتباطات، وزارت صمت، جهاد کشاورزی و استانداری‌ها تأکید کرد و گفت: این بانک می‌تواند نقش محوری در آموزش مهارت‌های دیجیتال، ایجاد هاب‌های محلی، تسهیل حمل‌ونقل کالا و اتصال تولیدات بومی به پلتفرم‌های فروش آنلاین ایفا کند.

ضرورت اصلاح مقررات و هدایت هدفمند وام‌های خرد

حمید بنائیان، مدیرعامل پست‌بانک ایران با تشریح ظرفیت ۴۰۳ شعبه و ۵۴۸۳ باجه روستایی پست‌بانک، اعلام کرد که هدایت سالانه ۳۰ تا ۴۰ همت تسهیلات خرد نیازمند چارچوب‌های تنظیم‌گرانه شفاف، اولویت‌بندی بخش‌های مولد و ایجاد ابزارهای نظارت بر مصرف وام است.

زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، با تقدیر از اقدامات وزارت ارتباطات و پست‌بانک، بر ضرورت تدوین سند ملی توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی با رویکرد اقتصاد دیجیتال تأکید کرد و اظهار داشت: امروز علاوه بر حمایت‌های مالی، نیازمند اصلاح مقررات، کاهش موانع کسب‌وکار، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل روستایی، استانداردسازی و آموزش نظام‌مند مهارت‌های دیجیتال هستیم. بدون چنین چارچوب سیاستی، ظرفیت‌های موجود به نتیجه پایدار نمی‌رسد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ایجادشده از طریق دیپلماسی استانی و فعال‌سازی دفاتر وزارت امور خارجه در استان‌ها، از لزوم تدوین نقشه راه صادراتی برای محصولات زنان روستایی سخن گفت و تصریح کرد: توسعه بازارچه‌های مرزی، ارتقای اختیارات استانداران و شکل‌گیری فرصت‌های جدید در مرزهای شرقی کشور، مستلزم یک سازوکار یکپارچه تنظیم‌گری است تا تولیدکنندگان کوچک بتوانند بدون مواجهه با موانع اداری و حمل‌ونقل، به بازارهای داخلی و خارجی دسترسی داشته باشند.

بهروزآذر سه چالش اصلی تولیدکنندگان روستایی —تأمین مواد اولیه، انطباق تولید با نیاز بازار و کمبود مهارت‌های فروش و دیجیتال— را قابل حل از مسیر سیاست‌گذاری و هماهنگی بین‌دستگاهی دانست و خاطرنشان کرد: مشکلات حمل‌ونقل و نبود شبکه توزیع محلی، با برنامه‌ریزی لجستیکی و تنظیم‌گری مناسب و جلب مشارکت بخش خصوصی قابل رفع است.

