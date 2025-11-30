به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا بهروزآذر ظهر امروز در رویداد «طلوع توانمندی نسل فردا» که همزمان با هفته افراد دارای معلولیت و با حضور جمعی از دانشآموزان تحت پوشش سازمان بهزیستی، خیرین، برگزیدگان کنکور، فعالان اجتماعی و کارآفرینان موفق برگزار شد، به تجربه زنان موفق و نخبگان نوجوان دارای معلولیت و مادران همراه آنان اشاره کرد و گفت: بسیاری از این افراد مسیر موفقیت را از دل بحرانهای سخت آغاز کردهاند و با اتکا به توان درونی و «عاملیت» خود توانستهاند مسیر تازهای خلق کنند.
وی با یادآوری نتایج یک پژوهش ملی درباره زنان سرپرست خانوار، سه عامل کلیدی توان خروج آنان از بحران را «عاملیت بالا»، «مهارتآموزی» و «گفتوگو با خود، دیگران و خدا» برشمرد و با تأکید بر اهمیت مهارتآموزی اظهار داشت: برای عبور از بحرانها لازم است هم مهارتهای فنی و سخت تقویت شوند و هم مهارتهای بنیادین مانند گفتوگو، حل تعارض، جرأتورزی و مثبتاندیشی.
معاون رئیسجمهور در ادامه، با اشاره به رویکرد «محلهمحور» و «شنیدن صدای بی صدایان» در دولت چهاردهم تصریح کرد: برای شنیدن صدای مردم و مشخص شدن نیازهای اصلی و گام برداشتن در جهت حل آنها، حضور زنان، افراد دارای معلولیت و سالمندان در کانونهای محله ضروری است. ما نمیتوانیم بر اساس ذهنیت خود مسائل را تشخیص دهیم؛ خود آنان باید در میدان باشند.
بهروزآذر با اشاره به ظرفیتهای انتخابات پیشِرو شوراهای اسلامی شهر و روستا خاطرنشان کرد: حضور زنان در شوراهای اسلامی شهر و روستا مشارکت سیاسی را تقویت و شنیدهشدن صدای زنان، کودکان و افراد دارای معلولیت را امکانپذیر میکند. اما این حضور باید با ورود مستقیم افراد دارای معلولیت و سالمندان به عرصه سیاستگذاری تکمیل شود.
وی خطاب به نخبگان حاضر در مراسم ابراز داشت: وجود بیش از دو هزار رتبه زیر هزار در این خانواده بزرگ نشان میدهد که این جمع ظرفیت جدی برای حضور در سیاستگذاریها و اداره کشور دارد. امیدوارم از امروز گفتوگو درباره مشارکت و حضور در انتخابات شوراها جدیتر دنبال شود تا مسیر شنیدن دقیقتر و راهگشایانهتر صدای همه اعضای این خانواده فراهم شود.
معاون رئیسجمهور همچنین در این همایش، از خیرین آموزشی تقدیر کرد و اقدامات نوآورانه اجتماعی، ساخت مدارس و حمایت از دانشآموز نیازمند را الگویی موفق در توسعه عدالت آموزشی عنوان کرد.
در پایان این رویداد، از دانشآموزان برتر کنکور، برگزیدگان ورزشی، هنری، فارغالتحصیلان ممتاز و کارآفرینان برتر تجلیل شد.
