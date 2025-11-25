  1. جامعه
  2. جوان و خانواده
۴ آذر ۱۴۰۴، ۹:۱۴

تعیین سقف مهریه؛ راهکار یا چالش/۳۶

خزعلی: طرح مهریه پازل حقوق مالی خانواده را به هم می‌زند

معاون سابق امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور گفت: اصلاح مهریه زمانی مؤثر است که در کنار آن اجرت‌المثل و دیگر حقوق مالی زنان نیز دیده شود تا توازن خانواده محفوظ بماند.

خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ اصلاحات اخیر قانون مهریه، اگرچه با هدف کاهش حبس و سبک‌سازی تعهدات مالی مردان تدوین شده‌اند، اما پرسش‌های جدی درباره توازن حقوق مالی در خانواده را به‌وجود آورده‌اند.

انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در دولت سابق، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره قانون مهریه و اصلاحات اخیر آن، دیدگاه‌های خود را بیان کرد. وی با اشاره به موضوع حبس‌زدایی در قانون مهریه اظهار کرد: حبس‌زدایی اقدامی مثبت است و ما هم موافق نیستیم که مرد یک خانواده یا پدر خانواده در حبس باشد و نتواند کسب‌وکار کند و مسائل مالی خانواده‌اش را تأمین نماید. هیچ مردی نباید به دلیل مسائل مالی و مهریه در زندان باشد.

با این حال، خزعلی تصریح کرد که برخی از مفاد این قانون و اصلاحیه آن با روایات اسلامی و سیره ائمه مغایرت دارد و باید اصلاح شود. وی در این زمینه توضیح داد: مهریه بخشی از مسائل مالی خانواده است و اگر تنها بر آن تمرکز کنیم و سایر بخش‌ها مانند ارث و اجرت‌المثل را نادیده بگیریم، پازل کامل مسائل مالی خانواده ناقص می‌ماند. محدود کردن مهریه بدون توجه به اجرت‌المثل که می‌تواند تأمین کننده بخشی از نیاز زنان باشد قطعاً پرداختن به بخشی از پازل است و به خانواده و همینطور زنان آسیب می‌زند.

خزعلی با اشاره به اینکه پرداختن به مهریه بدون توجه به سایر حقوق مالی زنان می‌تواند پیامدهای منفی داشته باشد، گفت: اگر تنها مهریه را محدود کنیم و سایر حقوق مانند اجرت‌المثل و ارث را در نظر نگیریم، زنان در معرض صدمه قرار می‌گیرند و اعتماد آن‌ها به ضمانت‌های قانونی ازدواج کاهش می‌یابد. این موضوع می‌تواند به کاهش ازدواج و کاهش جمعیت منجر شود.

وی همچنین تاکید کرد که مهریه باید به گونه‌ای نقد و قابل وصول باشد و گفت: مهریه نباید صرفاً پس از طلاق یا فوت همسر قابل دریافت باشد، بلکه باید به شکلی باشد که زن بتواند در طول زندگی مشترک از آن بهره‌مند شود. راهکارهایی مانند قسط‌بندی و نظارت بر پرداخت مهریه می‌تواند از ابتدا تعادل را برقرار کند و مانع بروز اختلافات بعدی شود.

خزعلی درباره جایگاه حبس در مهریه توضیح داد: حبس‌زدایی اقدامی مثبت است، اما تعاریف فعلی از حبس و آنچه در طرح مجلس آمده نیازمند اصلاح است. مهریه یک تعهد شرعی و قانونی است که مرد در حالت بلوغ و عقل پذیرفته است و باید راهکارهایی برای اجرای آن وجود داشته باشد. بدهی مهریه نباید با کسانی که جرم مالی مرتکب شده‌اند، در یک سطح قرار گیرد؛ این کار صحیح نیست.

وی همچنین به ضرورت توجه به زمان و میزان پرداخت مهریه اشاره کرد: باید از همان ابتدا مشخص شود ظرف چه مدت و چه میزان از حقوق مرد به مهریه اختصاص می‌یابد. این کار باعث می‌شود مهریه به یک نصیحت و موضوع صوری تبدیل نشود و پشتوانه واقعی برای زن ایجاد گردد.

معاون رئیس‌جمهور دولت سیزدهم با تاکید بر اهمیت حفظ حق حبس زن اظهار داشت: حق حبس یکی از افتخارات مکتب شیعه است و نباید تضعیف شود. محدود کردن این حق نه تنها جایگاه زن را تضعیف می‌کند، بلکه استحکام خانواده و نگاه اسلامی به خانواده را نیز آسیب‌پذیر می‌سازد. این حق به زن امکان می‌دهد در صورت عدم اجرای تعهد مرد، از وظایف متقابل در برابر مرد معاف باشد.

وی در ادامه بیان کرد: مسائلی مانند اجرت‌المثل و حق الزحمه زنان در خانه، حتی برای شیردهی زن دستورات دینی دیده شده و از مواردی است که مورد توجه و اجرا قرار نمی‌گیرد. نادیده گرفتن این موارد باعث می‌شود زنان برای دریافت حقوق خود از تنها دریچه اجرایی که برایشان وجود دارد یعنی مهریه استفاده کنند اصلاح قانون مهریه باید به گونه‌ای باشد که هم حقوق زن حفظ شود و هم به مرد و خانواده آسیب وارد نشود.

وی در خصوص اصلاحاتی که در قانون مطرح گردیده که اگر زن دو سال خارج از منزل همسر باشد می‌تواند طلاق بگیرد، تاکید کرد: این موارد کاملاً مخالف سیره ائمه و اصول شرعی است. حتی در دوران عِده نیز زنان نباید از خانه خارج شوند تا هم محل سکونت و حمایت از زن حفظ شود و هم زمینه‌ای برای صلح و آشتی فراهم شود. برخی مفاد اصلاحی قانون فعلی دقیقاً بر خلاف اهداف شریعت است و باید بازنگری شود.

خزعلی در پایان سخنان خود اظهار داشت: هرگونه اصلاح در قانون مهریه باید جامع باشد و همه جوانب کار، شامل مسائل مالی، حقوقی، اخلاقی و خانوادگی، دیده شود. تنها در این صورت است که هم حقوق زن حفظ می‌شود، هم مرد می‌تواند به تعهد خود عمل کند و هم استحکام خانواده و نگاه اسلامی به خانواده تقویت می‌شود.

کد خبر 6667408
مینا یاری

    • IR ۰۹:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
      3 2
      پاسخ
      پازل: جورچین
    • ایرانی IR ۱۰:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
      20 7
      پاسخ
      باسلام. خداییش چرا اینقدر در حق مردان ظلم میشه. مگه بین زن ومرد چه فرقی هست.... ازدواج شده جرم. داماد هم مجرم تا آخر عمرش باید باج بده.... التماس تغکر
    • مریم گلی IR ۱۲:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
      9 1
      پاسخ
      الگوی ما اگر حضرت زهر سلام الله باشد ، که تا حالا نبوده ، با مهریه شان ببینند چه کار کردند . خوب نیست که در زمان ازدواج اینقدر فشار به پدر و مادر ها بیاید ، جهیزیه مکان زندگی و خرج عروسی و مراسم و .... آخر هم طلاق سهم این دغدغه باشد و یا زن دوم و یا وامونده از ازدواج دیگه !! پسر باید بفهمد که خواهان کیست و باید زحمت بکشد در قرآن است داستان حضرت موسی علیه السلام ، برای خواهر دومی یعنی هفت سال دیگر کار کرد ، یعنی ازدواج می خوای کنی باید کار کنی و نشون بدی خواهانی نه دو روزه ، سرخاب و سفیداب و خرج
    • سعید IR ۱۲:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
      20 7
      پاسخ
      چرا به بند الف در عقدنامه شکایت نمیکنیم؟ مهریه حق! حق‌الزحمه حق! وقتی این حرفها هستش خانمها میگن دین. ولی کجای دین گفته که نصف مال را هم باید به زن داد؟ کجای دین گفته زنها هر کاری دوست دارند بکنند؟ کجای دین گفته که زنها هر موقع که بخوان میتونند به سر مرد بزنند؟ کجای دین گفته مرد باید از صبح تا شب کار کند تا خواسته های بایستی زنان مثل سفر، طلا، و لباس‌های رنگارنگ را تهیه کند؟ اینجاها دین بی معنی میشود
    • طاهره گ ک IR ۱۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
      14 7
      پاسخ
      در حال حاضربرای خیلی ها شده منبع درامد یک پسر کلی زحمت می کشه یا خانواداش کمی اندوخته جمع می کنن اکثر خانم ها با نقشه قبلی ی جوون رو عاشق خودشون می کنن که جوون حاضر می شه به هرقیمتی اون خانم رو بدست بیارو بعد از ازدواج ناسازگاری های الکی خانم شروع نقشه که همون مهریه س اجرا می شه و تمام دارو ندار اون پسر یا خانواده باید دو دستی تقدیم خانم بشه بعد وقتی هم ازدواج می کنن توقع دارن تمام کمبودهایی که خیلی هم زیاد پسر جبران کنه اخر هم می گن تنهایی بهتر زندگی می کنم مهریه و حق و حقوقم رو بد می خوام برم
      • مریم گلی IR ۱۳:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
        5 3
        به هر حال مهریه حق است و ازدواج قرارداد . هم زن باید بداند که شرط ضمن عقد بگذارد برای تحصیل کار دیدار خانواده و خیلی چیزها و هم مرد و به قول شما پسر . پسرتون مرد بار بیار که اولا از هم سطح خودش زن بستاند و دوما یک دختر متعهد بگیرد . و بعدش هم هر زنی بهر امیدی میاد خونه شوهر ، حق مادر و خواهر باید معلوم باشه
    • آبرام GB ۱۳:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
      6 0
      پاسخ
      در سایر کشورهای جهان در مورد متارکه زوج ها قانون بسیار ساده ای وجود دارد که عاقلانه هم هست. زوج ها قبل از ازدواج ممکن است دارایی های غیر منقول که شامل زمین و ساختمان و یا بخش تولیدی داشته باشند اگر متارکه پیش از 2 سال اول ازدواج پیش آید فقط دارایی های ایجاد شده دردوران ازدواج بدون توجه به اینکه درآمد کدام یک صرف شده بطور مساوی تقسیم می شود. خانه داری و بچه داری زحمت کمتر از کار و شغل اداری و تجاری نیست. همچنین بعد از پنج سال تمام دارایی های دو طرف تقسیم می شود که شامل وجوه ذخیره در بانک هم هست.
    • تارا IR ۱۵:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
      4 7
      پاسخ
      متاسفانه از زمان تصویب این قانون در خصوص مهریه،کانون خانواده ها بخصوص نسل جوان بسیار متزلزل گشته و دادگاه‌ها هم دیگر هیچ تلاشی برای وصول حتی ۱۴ سکه مهریه هم نمی‌کنند و تا مرد با درخواست زوجه راهی زندان میشه قضات اجرای احکام با قبول طرح پابند الکترونیک آزادش میکنن و دیگر حقوق مالی هم نادیده گرفته می‌شود متاسفاااانه.من خودم یک وکیل با ۱۸ سال سابقه کاری هستم. و این الا بزرگترین مشکل کاری ماست.
    • IR ۱۶:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
      16 8
      پاسخ
      بهترین قانون هست مهریه داره زندگی ها متلاشی میکنه.حذف کنید.بخدا مشکلات حل میشه
    • ایرانی IR ۰۷:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      10 1
      پاسخ
      قانون مهریه 1400 ساله پیش کی اینگونه بوده این وضع اقتصادی این قیمت سکه مجلس چرا چندساله تصویب نمیکنه تا زنها بمحض عقدبرای مهریه چاه نکنن دلیل اینکه هنوز قانون 14سکه تصویب نمیشه دست کیا ست مگر نمی بینن سکه چندین برابرشده
    • IR ۱۱:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      4 3
      پاسخ
      سقف مهریه باید 14 سکه باشه....
    • مونا احمدی IR ۱۴:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      6 8
      پاسخ
      کجای اسلام. گفته مهریه باید سکه باشه بااین اوضاع گرونی سکه زندانی کدوم جوان میل رغبت به ازدواج میکنه مهریه شده کاسبی بیشترزنان کسی بااین شرایط خاستگاری مانمیاد چرامجلس طرح 14سکه حذف زندان نمیکنه ازدواج بیشترمیشه
    • کوروش IR ۱۵:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      5 1
      پاسخ
      گیریم مهریه حذف شد سایر حقوق زنان چی؟چرا حقوق تنصیف اموال و ارثیه و دیه و طلاق و حضانت فرزند خروج کشور و کار و تحصیل به صورت قانونی به او داده نشده یک زن مجرد حقوق انسانی بیشتری نسبت به متاهل دارد
    • ... IR ۰۰:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      2 4
      پاسخ
      حقوق دیگر زن از جمله حق حضانت،وکالت در طلاق،تسهیل اثبات خیانت مرد،تعیین مجازات برای مردانی که بدون اجازه همسر اول جدداً ازدواج می‌کنند،تاثیر اثبات عسر و حرج در دادگاه،حق اشتغال و تحصیل که جز ابتدایی‌ترین حقوق زن است،حق تعیین مسکن،دیه،ارث،و.......باید تعیین تکلیف گردد
    • فرشته IR ۰۹:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      0 1
      پاسخ
      کدام پازل
    • IR ۰۹:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      0 1
      پاسخ
      کجای مکتب شیعه به حبس مرد در قبال ناتوانی در پرداخت مهریه افتخار میکند ؟چرا هر نوع بدعتی را در دین و مکتب شیعه قرار میدهید؟قانون باید با توجه به توصیه های دین مبنی بر قوام خانواده و حضور مرد و زن در یک سقف باشد و متناسب با تورم و ....

