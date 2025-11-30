به گزارش خبرگزاری مهر، جلسات هیأت داوران این جایزه به ریاست مرضیه جدا، معاون برنامهریزی و هماهنگی معاونت، آغاز شده است و کمیته داوری این جایزه متشکل از جمعی از اساتید دانشگاه و نماینده رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت مقام زن و روز مادر مسئولیت بررسی دادهها و نظارت بر روند ارزیابی دستگاهها را برعهده دارند.
آتوسا مهردوست، مدیرکل امور هماهنگی معاونت زنان و خانواده و مسئول پیگیری این فرایند، در خصوص جلسه هیئت داوران با تشریح روند برگزاری این جایزه گفت: جایزه ملی دستگاههای برتر در حوزه زنان با هدف سنجش و ارتقای عملکرد دستگاهها در زمینه عدالت جنسیتی طراحی شده و مجموعهای از شاخصهای تخصصی، مبنای ارزیابی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: این جایزه با ایجاد سازوکاری رسمی برای پایش، رقابت و شفافیت، تجربههای موفق دستگاهها را برجسته کرده و مسیر توانمندسازی زنان را در سطح ملی تقویت میکند. همچنین این فرایند، به تشویق نوآوری، افزایش پاسخگویی و بهبود مداوم عملکرد دستگاهها در حوزه زنان و خانواده منجر خواهد شد.
گفتنی است این جایزه برای نخستینبار و از سوی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) اهدا شده و با ایجاد رقابت سالم و شفافیت، نقاط قوت و ضعف عملکرد در حوزه زنان دستگاههای اجرایی روشن میشود و فرصت برای اصلاح و نوآوری در سیاستها و برنامهها فراهم میشود. علاوه بر آن، معرفی تجربههای موفق، الگویی برای سایر دستگاهها ایجاد میکند و مسیر پیشرفت در توانمندسازی زنان و خانوادهها را تسهیل میکند.
