  1. جامعه
  2. جوان و خانواده
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۵

جایزه ملی دستگاه‌های برتر در حوزه زنان اهدا می‌شود

نخستین دوره «جایزه ملی دستگاه‌های برتر در حوزه زنان» با هدف ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در تحقق عدالت جنسیتی هم‌زمان با میلاد حضرت زهرا (س) اهدا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسات هیأت داوران این جایزه به ریاست مرضیه جدا، معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت، آغاز شده است و کمیته داوری این جایزه متشکل از جمعی از اساتید دانشگاه و نماینده رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت مقام زن و روز مادر مسئولیت بررسی داده‌ها و نظارت بر روند ارزیابی دستگاه‌ها را برعهده دارند.

آتوسا مهردوست، مدیرکل امور هماهنگی معاونت زنان و خانواده و مسئول پیگیری این فرایند، در خصوص جلسه هیئت داوران با تشریح روند برگزاری این جایزه گفت: جایزه ملی دستگاه‌های برتر در حوزه زنان با هدف سنجش و ارتقای عملکرد دستگاه‌ها در زمینه عدالت جنسیتی طراحی شده و مجموعه‌ای از شاخص‌های تخصصی، مبنای ارزیابی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: این جایزه با ایجاد سازوکاری رسمی برای پایش، رقابت و شفافیت، تجربه‌های موفق دستگاه‌ها را برجسته کرده و مسیر توانمندسازی زنان را در سطح ملی تقویت می‌کند. همچنین این فرایند، به تشویق نوآوری، افزایش پاسخ‌گویی و بهبود مداوم عملکرد دستگاه‌ها در حوزه زنان و خانواده منجر خواهد شد.

گفتنی است این جایزه برای نخستین‌بار و از سوی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) اهدا شده و با ایجاد رقابت سالم و شفافیت، نقاط قوت و ضعف عملکرد در حوزه زنان دستگاه‌های اجرایی روشن می‌شود و فرصت برای اصلاح و نوآوری در سیاست‌ها و برنامه‌ها فراهم می‌شود. علاوه بر آن، معرفی تجربه‌های موفق، الگویی برای سایر دستگاه‌ها ایجاد می‌کند و مسیر پیشرفت در توانمندسازی زنان و خانواده‌ها را تسهیل می‌کند.

