حبیبی:اردبیل و سرعین در روز ۵ آذر تعطیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، عزیز حبیبی اظهار کرد: با توجه به برگزاری همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری استان با حضور میهمانان داخلی و خارجی و به پیشنهاد ستاد برگزاری همایش و تأیید استاندار اردبیل، به‌منظور کاهش بار ترافیکی در سطح شهر، همه دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها، مدارس و شهرداری‌ها در شهرستان‌های اردبیل و سرعین به استثنای مراکز امدادی، خدماتی، درمانی و بانک‌ها در روز چهارشنبه ۵ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار اردبیل

اظهار کرد: همچنین بانک‌ها براساس دستورالعمل و بخشنامه‌های شورای هماهنگی بانک‌های کشور و استان اردبیل موظف به تعیین شعب کشیک هستند.