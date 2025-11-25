  1. استانها
حبیبی:اردبیل و سرعین در روز ۵ آذر تعطیل است

حبیبی:اردبیل و سرعین در روز ۵ آذر تعطیل است

اردبیل- معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار اردبیل گفت: با توجه به برگزاری همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری استان با حضور میهمانان داخلی و خارجی روز چهارشنبه ۵ آذر اردبیل و سرعین تعطیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، عزیز حبیبی اظهار کرد: با توجه به برگزاری همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری استان با حضور میهمانان داخلی و خارجی و به پیشنهاد ستاد برگزاری همایش و تأیید استاندار اردبیل، به‌منظور کاهش بار ترافیکی در سطح شهر، همه دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها، مدارس و شهرداری‌ها در شهرستان‌های اردبیل و سرعین به استثنای مراکز امدادی، خدماتی، درمانی و بانک‌ها در روز چهارشنبه ۵ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار اردبیل
اظهار کرد: همچنین بانک‌ها براساس دستورالعمل و بخشنامه‌های شورای هماهنگی بانک‌های کشور و استان اردبیل موظف به تعیین شعب کشیک هستند.

