  1. استانها
  2. اردبیل
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۰۳

فعالیت های آموزشی دانشگاه ها و مدارس استان اردبیل غیرحضوری شد

فعالیت های آموزشی دانشگاه ها و مدارس استان اردبیل غیرحضوری شد

اردبیل-مدیرکل بحران استانداری اردبیل از غیرحضوری شدن فعالیت های آموزشی دانشگاه ها و مدارس اردبیل طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۱۱ و ۱۲ آذر، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا علیپور ظهر دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: براساس درخواست دانشگاه علوم پزشکی و مصوبه مدیریت بحران در خصوص مقابله با شیوع بیماری آنفلوانزای فصلی، مقرر شد همه مدارس و دانشگاه‌ها و همچنین کلیه آموزشگاه‌های خصوصی و کلاس‌های فوق‌العاده در استان طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۱۱ و ۱۲ آذر تعطیل و آموزش به‌صورت غیرحضوری خواهد بود.

مدیرکل مدیریت بحران استان اردبیل گفت: ضمناً جلسات در همه ادارات استان اردبیل باید به‌صورت محدود و با رعایت کلیه پروتکل‌های بهداشتی برگزار شود.

کد خبر 6674597

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها