فعالیت های آموزشی دانشگاه ها و مدارس استان اردبیل غیرحضوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا علیپور ظهر دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: براساس درخواست دانشگاه علوم پزشکی و مصوبه مدیریت بحران در خصوص مقابله با شیوع بیماری آنفلوانزای فصلی، مقرر شد همه مدارس و دانشگاه‌ها و همچنین کلیه آموزشگاه‌های خصوصی و کلاس‌های فوق‌العاده در استان طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۱۱ و ۱۲ آذر تعطیل و آموزش به‌صورت غیرحضوری خواهد بود.



مدیرکل مدیریت بحران استان اردبیل گفت: ضمناً جلسات در همه ادارات استان اردبیل باید به‌صورت محدود و با رعایت کلیه پروتکل‌های بهداشتی برگزار شود.