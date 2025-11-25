کرمی:۵۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل تونل کبیرکوه آبدانان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی ظهر روز سه‌شنبه در آئین بزرگداشت شهدای بخش سرابباغ با تبریک هفته بسیج و بزرگداشت نام و یاد شهدای انقلاب اسلامی و سه هزار نفر شهید استان ایلام اظهار کرد: مردم عزیز بخش سرابباغ در خدمت به انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و همه عرصه‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران یکی از پیشگام‌ترین و فداکارترین مردم در سطح کشورند که آمار بالای شهیدان و جانبازان و ایثارگران این منطقه مؤید موضوع مهم است.

وی تفکر بسیج به عنوان یادگار حضرت امام (ره) را ضامن بقای نظام دانست و اضافه کرد: مسئولیت در این حکومت الهی یکی از عالی‌ترین عبادات و حساس‌ترین امانت خدای سبحان است که رسالت مدیران ما را بسیار سنگین کرده و باید تمام توان و اوقات خود را وقف خدمت بی‌منت به آنان نمایند.

کرمی یاد شهیدان را ماندگار و غیرقابل فراموشی دانست و یادآورشد: عظمت و آوازه بلند جمهوری اسلامی در گستره ملی و جهانی ثمره رزم بی‌امان رزمندگان اسلام و سنگرداران و بسیجیان سرافراز است که شایسته تقدیر و تشکر است.

استاندار ایلام در ادامه به اشاره به پروژه‌های عمرانی از تخصیص ۵۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل تونل کبیرکوه خبر داد و گفت: این پروژه یکی از اثربخش ترین طرح‌های بزرگ راهسازی کشوراست که مدیران مربوطه باید سریعاً نسبت به رفع نواقص آن اقدام کنند.

وی میدان گازی سمند منطقه قدح را یک طرح امیدآفرین برای استان و شهرستان آبدانان توصیف کرد و افزود: اگر این طرح عظیم گازی به سرانجام برسد و ذخیره‌های سرشار گاز آن مورد بهره برداری عملی قرار گیرد می‌تواند در مباحث اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی شهرستان آبدانان تحولات بزرگ و قابل قبولی را ایجاد کند.

کرمی در پایان بخش اول سخنان خود بر تکریم ارباب رجوع تاکید کرد و گفت: هیچ مسئولی حق ندارد با مردم تند برخورد کند اگر این موارد در بین دستگاه‌های اجرایی مشاهده شود بشدت برخورد می‌شود.